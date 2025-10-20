صعود تیم فوتبال ساحلی شهرداری دشتی به روز آخر کشید

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته هشتم لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور عصر دوشنبه تیم شهرداری دشتی پارسیان در ورزشگاه ساحلی شهرداری دشتی میزبان حیات داوود گناوه بود.

این دیدار تماشایی در وقت‌های اضافه با نتیجه ۲ بر ۱ به سود میزبان پایان یافت. صلاح درویشان و احمد جزایری دو گل تیم شهرداری دشتی را در این بازی حساس به ثمر رساندند.

با این پیروزی دشتی‌ها دو امتیاز ارزشمند به دست آوردند و در آستانه صعود مستقیم به لیگ برتر فوتبال ساحلی قرار گرفتند.

با این حال نتیجه نهایی صعود در پایان هفته هشتم هنوز قطعی نیست چرا که در صورت پیروزی شهدای عنبرآباد کرمان مقابل دهیاری ملاباشی هر دو تیم ۱۴ امتیازی خواهند شد و رقابت برای صدر جدول تا هفته پایانی ادامه می‌یابد.

رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور با حضور ۱۲ تیم در دو گروه شش تیمی برگزار می‌شود که از هر گروه یک تیم مستقیماً به لیگ برتر صعود می‌کند و تیم‌های دوم هر گروه برای صعود نهایی باید در دیدار پلی‌آف به مصاف تیم سقوط کننده از لیگ برتر بروند.