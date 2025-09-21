تیم فوتبال ساحلی«شهدای حیات داوودگناوه» مغلوب «شهرداری دشتی پارسیان»شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته سوم لیگ دسته یک فوتبال ساحلی قهرمانی باشگاههای کشور با بازی بین تیم‌های «شهدا حیات داوود گناوه» و تیم «شهرداری دشتی پارسیان» در گناوه ادامه یافت.

در این مسابقه که شامگاه شنبه در مجموعه ورزشی ساحلی شهدای خلیج فارس گناوه برگزار شد، تیم فوتبال ساحلی «شهدا حیات داوود گناوه» مغلوب مهمان خود تیم «شهرداری دشتی پارسیان» شد.

در این بازی تیم «شهرداری دشتی پارسیان» موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ میزبان خود را شکست دهد.

گل‌های تیم «شهدا حیات داوود گناوه» در این بازی را مهرداد گاوداری به ثمر رساند.

مسابقات فوتبال ساحلی لیگ دسته یک قهرمانی باشگاههای کشور با حضور ۱۲ تیم در ۲ گروه به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت زیرنظر کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال پیگیری و در پایان ۲ تیم اول و دوم جواز حضور در لیگ برتر را کسب می‌کنند.

در فصل جاری لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور، تیم‌های شاهین بیجار، مسینا مشهد مقدس، شیبا البرز، شهرداری چلیچه، دهیاری ملاباشی یزد، شهداء حیات داوود گناوه، پیشتازان بندرترکمن، پدیده گلشن انزلی، دشتی پارسیان، شهدا عنبرآباد، دکتر تأمین اصفهان و منطقه آزاد چابهار حضور دارند.