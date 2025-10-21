تیم دو و میدانی خراسان شمالی راهی المپیاد استعدادهای برتر کشور شد

رضا علیآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم دو و میدانی پسران نونهال خراسان شمالی برای شرکت در رقابتهای استعدادهای برتر کشور عازم سنندج شد. این مسابقات از ۳۰ مهر تا دوم آبان ۱۴۰۴ به میزبانی استان کردستان برگزار میشود.
وی افزود: در ترکیب تیم اعزامی، مجید آذرنگ در پرتاب وزنه، علی شعبانیان و محمدحسین پرویزی در دوی ۱۵۰۰ متر، امیرعلی رحیمی در دوی ۴۰۰ متر، محمدحسین پاکدل، ابراهیم رحیمی و طاها جهالش در دوی ۸۰۰ متر، عماد سبحانی در پرش طول، کیان قبادی در دوی ۱۰۰ متر و علی محمدی در ۱۱۰ متر با مانع حضور دارند.
رئیس هیئت دو و میدانی خراسان شمالی کرد: حمید رضاییان بهعنوان مربی و احمد میرزایی بهعنوان سرپرست، تیم دو و میدانی نونهالان خراسان شمالی را در این رقابتها همراهی میکنند.
