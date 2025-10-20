ترکیب تیم های موی تای دختران و پسران ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های دختران و پسران کشورمان با ترکیبی از ۱۸ ورزشکار مستعد در دو بخش دختران و پسران راهی بازیهای آسیایی جوانان در بحرین شد؛ جایی که قهرمانان نوجوان ایران قرار است عیار واقعی موی‌تای ایران را در میدان بزرگ آسیایی به نمایش بگذارند.

مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در حاشیه بدرقه ملی‌پوشان، ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای تیم، از تلاش‌های انجمن موی‌تای در مسیر توسعه این رشته تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که جوانان ایران بار دیگر نام کشور را در آسیا طنین‌انداز کنند.

در بخش پسران، ترکیب تیم ملی به شرح زیر است:

رده سنی ۱۴ تا ۱۵ سال:

۴۵- کیلوگرم: ابوالفضل حاجی‌وند، ۴۸- کیلوگرم: آکام احمدی، ۵۱- کیلوگرم: اسماعیل جعفری و در اجرای فرم وای کرو: امیرعباس ساغری

رده سنی ۱۶ تا ۱۷ سال:

۵۴- کیلوگرم: رضا بخشی، ۵۷- کیلوگرم: امیرمحمد مجیدی‌نیا، ۶۰- کیلوگرم: یاسین موسوی، در وای کرو: طاها شریفی، و در مای موی (اجرای فرم دونفره): فراز بنی‌سعید و محمد روحی مفرد

در بخش دختران نیز نمایندگان شایسته کشورمان به میدان خواهند رفت:

رده سنی ۱۴ تا ۱۵ سال:

۴۰- کیلوگرم: باران جانی، ۴۵- کیلوگرم: مائده صادق‌زاده، ۴۸- کیلوگرم: روژان بهنامی، و در وای کرو: سودا آقایی

رده سنی ۱۶ تا ۱۷ سال:

۴۸- کیلوگرم: محدثه شیبانی، ۵۱- کیلوگرم: حنانه تقی‌پور، ۵۴- کیلوگرم: درسا فرشادپور و در وای کرو: کیانا همتی

هدایت فنی تیم ملی کشورمان برعهده‌ی محمدعلی یوسفی (مربی پسران)، مستانه سیف‌آبادی (مربی دختران)، مجید خواجوند نیک (مربی وای کرو و مای موی پسران) و شاه‌صنم صدیقی (مربی وای کرو دختران) است. رضا قدسی و زینب ممانی نیز به عنوان سرپرستان کاروان اعزامی، همراه ملی‌پوشان خواهند بود.

همچنین جواد نصیری، رئیس انجمن موی‌تای کشور، عضو هیأت رئیسه فدراسیون بین‌المللی (IFMA) ، نایب‌رئیس فدراسیون موی‌تای آسیا و سفیر عالی ورزش در جهان نیز در کنار ملی‌پوشان اعزامی کشورمان حضور دارد.

رقابتهای موی تای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از یکم تا چهارم آبان‌ماه به میزبانی منامه بحرین برگزار می‌شود و شیرهای جوان ایران با امید، غیرت و آمادگی کامل، در اندیشه فتح سکوهای قاره کهن هستند.