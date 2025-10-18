  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

تظاهرات گسترده علیه الجولانی در جنوب سوریه

تظاهرات گسترده علیه الجولانی در جنوب سوریه

منابع سوری از تظاهرات گسترده علیه الجولانی در جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از تظاهرات گسترده علیه الجولانی در جنوب سوریه خبر دادند.

مرکز دیده بان حقوق بشر سوری اعلام کرد که شمار زیادی در شهرهای السویداء و شهبا در تظاهراتی گسترده شرکت کرده و علیه الجولانی شعار داده و بر تداوم حرکت های مردمی در این استان تاکید کردند.

این مرکز بیان کرد که تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی و نیز سر دادن شعارهایی خواستار آزادی بازداشت شدگان و آگاهی از سرنوشت آنان شدند. آنها علیه مقامات دمشق شعار سر دادند.

تظاهرکنندگان شعار السویداء متعلق به ساکنانش است، سر دادند.

از جمله شعارهای تظاهرکنندگان این بود: « ای الجولانی ای کذاب ای سرکرده ارتش تروریست».

کد خبر 6626447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها