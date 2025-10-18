به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از تظاهرات گسترده علیه الجولانی در جنوب سوریه خبر دادند.

مرکز دیده بان حقوق بشر سوری اعلام کرد که شمار زیادی در شهرهای السویداء و شهبا در تظاهراتی گسترده شرکت کرده و علیه الجولانی شعار داده و بر تداوم حرکت های مردمی در این استان تاکید کردند.

این مرکز بیان کرد که تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی و نیز سر دادن شعارهایی خواستار آزادی بازداشت شدگان و آگاهی از سرنوشت آنان شدند. آنها علیه مقامات دمشق شعار سر دادند.

تظاهرکنندگان شعار السویداء متعلق به ساکنانش است، سر دادند.

از جمله شعارهای تظاهرکنندگان این بود: « ای الجولانی ای کذاب ای سرکرده ارتش تروریست».