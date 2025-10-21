کاهش بهای نفت با نگرانی از مازاد عرضه و تنش تجاری واشنگتن–پکن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بهای نفت خام روز سه‌شنبه در پی افزایش نگرانی‌ها از مازاد عرضه و تأثیر رقابت تجاری دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان کاهش پیدا کرد.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۲۲ سنت معادل ۰٫۳۶ درصد کاهش، به ۶۰ دلار و ۷۹ سنت رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۳۰ سنت افت، معادل ۰٫۵۲ درصد، در سطح ۵۷ دلار و ۲۲ سنت معامله شد.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد انتظار دارد در نشست پیش‌رو با رئیس‌جمهور چین، به یک «توافق تجاری عادلانه» دست یابد؛ هرچند هنوز اختلاف در موضوع تعرفه‌ها، فناوری و دسترسی به بازارها پابرجاست.

ترامپ در اظهاراتی خوش‌بینانه گفت: «فکر می‌کنم این نشست با توافقی قوی به پایان برسد و هر دو طرف رضایت داشته باشند.»

در نظرسنجی اولیه رویترز، ذخایر نفت خام آمریکا طی هفته گذشته افزایش نشان می‌دهد؛ آماری که قرار است به‌زودی از سوی مؤسسه نفت آمریکا و اداره اطلاعات انرژی منتشر شود.

در تحولی دیگر، پالایشگاه نووکویبیشوسک روس‌نفت در منطقه ولگا به‌دنبال حمله پهپادی روز یکشنبه متوقف شد. حمله مشابهی به تأسیسات گاز «اورنبورگ» نیز سبب کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تولید در میدان مشترک کاراچانگ قزاقستان شد.

ابهام‌ها درباره تداوم عرضه نفت روسیه ادامه دارد. ترامپ تهدید کرده اگر هند خرید نفت از روسیه را متوقف نکند، با تعرفه‌های سنگین تجاری مواجه خواهد شد. هند در پی تحریم‌های غربی علیه مسکو، به اصلی‌ترین خریدار نفت این کشور تبدیل شده است.

هم‌زمان، آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود از احتمال مازاد عرضه چهار میلیون بشکه‌ای در بازار جهانی نفت طی سال آینده خبر داده است. افزایش تولید از سوی اعضای اوپک و رقبای آن‌ها در حالی ادامه دارد که رشد تقاضای جهانی همچنان ضعیف مانده است.