قیمت نفت ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، قیمت نفت در معامله‌های امروز جمعه دوم آبان ۱۴۰۴ پس از افزایش در داد و ستدهای روز گذشته بدون تغییر چندانی تثبیت شد و همچنان در مسیر افزایش هفتگی قرار دارد، زیرا دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه به‌دلیل تنش‌ها با اوکراین، نگرانی‌های مربوط به عرضه را تشدید کرده است.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با ۱۲ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش تا ساعت هشت و هشت دقیقه روز جمعه به وقت گرینویچ به ۶۶ دلار و ۱۱ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۱۶ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش، ۶۱ دلار و ۹۵ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

جیووانی استانوو، تحلیلگر کالا در مؤسسه یوبی‌اس، در این باره گفت: همه منتظر نشانه‌هایی از مقدار تأثیر دور تازه تحریم‌ها آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا علیه روسیه هستند. بازار در حالت انتظار است تا ببیند چه اتفاقی برای جریان نفت می‌افتد، در گذشته، تحریم‌های مشابه تنها سبب اختلال موقت شده بود.

هر دو شاخص نفتی روز پنجشنبه بیش از ۵ درصد افزایش یافتند و در مسیر افزایش هفتگی حدود هفت درصدی قرار گرفتند که بزرگترین افزایش از اواسط ژوئن است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ شرکت‌های روس‌نفت و لوک اویل را تحریم کرد تا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه را برای پایان دادن به تنش‌ها با اکراین زیر فشار بگذارد.

این دو شرکت روس در مجموع بیش از ۵ درصد از تولید نفت جهان را به عهده دارند.

منابع تجاری به رویترز گفتند که این تحریم‌ها سبب شد شرکت‌های بزرگ نفتی دولتی چین خرید نفت روسیه را در کوتاه مدت به حال تعلیق درآورند.

منابع صنعتی گفتند که پالایشگاه‌های هند، بزرگترین خریدار نفت روسیه، قرار است واردات نفت خام این کشور را به شدت کاهش دهند.

جانیو شاه، معاون رئیس بخش تحلیل بازارهای نفت در شرکت ریستاد انرژی، در یادداشتی برای مشتریان خود گفت: جریان نفت به هند به‌طور خاص در معرض خطر است، با توجه به تنوع منابع نفت خام و ذخیره‌سازی‌ها، چالش‌های پیش روی پالایشگاه‌های چینی کمتر خواهد بود.

وزیر نفت کویت گفت که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) آماده است با افزایش تولید، هرگونه کمبود در بازار را جبران کند.

آمریکا اعلام کرد که آماده است اقدام‌های بیشتری انجام دهد، در حالی که پوتین تحریم‌ها را به‌عنوان اقدامی غیردوستانه مورد تمسخر قرار داد و ضمن اشاره به اهمیت روسیه برای بازارهای جهانی گفت: این محدودیت‌ها تأثیری قابل‌توجه بر اقتصاد روسیه نمی‌گذارند.

انگلیس هفته گذشته روس‌نفت و لوک‌اویل را تحریم کرد و اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد که شامل ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) روسیه است.

اتحادیه اروپا همچنین دو پالایشگاه چینی با ظرفیت پالایش در مجموع روزانه ۶۰۰ هزار بشکه و شرکت چاینااویل هنگ کنگ، بازوی تجاری پتروچاینا، را به فهرست تحریم‌های روسیه اضافه کرد.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که روسیه در سال ۲۰۲۴ پس از ایالات متحده، دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام جهان بوده است.

سرمایه‌گذاران همچنین بر دیدار ترامپ و شیء جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین، در هفته آینده تمرکز کرده‌اند، زیرا دو طرف برای کاهش تنش‌های تجاری بلندمدت بین ابرقدرت‌ها و پایان دادن به موجی از اقدام‌های تلافی‌جویانه تلاش می‌کنند.