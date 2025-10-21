واکنش AFC به نخستین پیروزی تراکتور/ برد مقتدرانه برای نماینده ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور شامگاه دوشنبه ۲۸ مهر و در ورزشگاه شارجه رو در روی تیم شارجه امارات قرار گرفت که این بازی با نتیجه پُر گل ۵ بر صفر به سود شاگردان دراگان اسکوچیچ به پایان رسید تا نماینده کشورمان، موقتاً با ۵ امتیاز در رده چهارم جدول قرار گیرد.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در رابطه با این بازی نوشت: تراکتور ایران با درخشش «رجی لوشکیا» موفق شد در زمین شارجه امارات به یک پیروزی پرگل ۵ بر صفر دست یابد و نخستین برد خود را در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا الیت ۲۶ - ۲۰۲۵ جشن بگیرد.

لوشکیا در دقایق ۸ و ۱۱ دو گل پیاپی به ثمر رساند تا تراکتور شروعی طوفانی داشته باشد. سپس مهدی هاشم‌نژاد در دقیقه ۴۰ سومین گل را وارد دروازه شارجه کرد و دانیال اسماعیلی‌فر در وقت‌های اضافه نیمه نخست گل چهارم را زد. در دقیقه ۸۴ نیز مسعود زایر کاظمیانی پنجمین گل تراکتور را به ثمر رساند.

این نخستین برد تراکتور در مرحله گروهی بود. شاگردان دراگان اسکوچیچ پیش از این دو تساوی کسب کرده بودند و حالا با ۵ امتیاز، یک امتیاز بیشتر از شارجه دارند که این نخستین شکست خود را تجربه کرد.

تراکتور بازی را هجومی آغاز کرد و تنها پس از هشت دقیقه، لوشکیا با ضربه‌ای دقیق توپ را به گوشه دروازه دارویش محمد فرستاد. این موقعیت با نفوذ امیرحسین حسین‌زاده از سمت چپ و ارسال او با بیرون پای راست شکل گرفت؛ هاشم‌نژاد توپ را با ضربه سر برای لوشکیا فرستاد و او پس از کنترل، گل نخست را زد.

سه دقیقه بعد، لوشکیا دوباره گل زد تا اختلاف به دو گل برسد. پاس پشت‌پای حسین‌زاده او را در موقعیت شوت قرار داد و هرچند هنگام ضربه تعادلش را از دست داد، توپ از دستان دروازه‌بان عبور کرد و وارد دروازه شد.

در دقیقه ۲۰ «چو یو-مین» می‌توانست یکی از گل‌ها را برای شارجه جبران کند اما ضربه سر او از فاصله نزدیک به طرز باورنکردنی از کنار دروازه بیرانوند به بیرون رفت.

در ۶ دقیقه مانده به پایان نیمه نخست، دروازه‌بان شارجه شوت تیبور هالیلوویچ را مهار کرد، اما یک دقیقه بعد تراکتور به گل سوم رسید. هاشم‌نژاد با پاس ترکیبی زیبا با حسین‌زاده وارد محوطه شد و با ضربه‌ای دقیق توپ را از کنار دروازه‌بان عبور داد.

در وقت‌های اضافه نیمه نخست نیز دانیال اسماعیلی‌فر با نفوذ به محوطه جریمه و استفاده از پاس عقب هاشم‌نژاد، توپ را با خونسردی در گوشه دروازه جای داد تا نیمه اول با برتری ۴ بر صفر تراکتور به پایان برسد.

در نیمه دوم علیرضا بیرانوند شوت از راه دور «گیلهرمه بیرو» را مهار کرد تا امیدهای شارجه برای بازگشت از بین برود. در دقیقه ۸۴، زائرکاظمینی که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، با ضربه‌ای دقیق پنجمین گل تراکتور را به ثمر رساند تا پیروزی قاطع نماینده ایران کامل شود.