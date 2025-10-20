اسکوچیچ: قهرمان ایران را دست کم نگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از دیدار با شارجه امارات اظهار داشت: این پیروزی را به بازیکنان، اعضای کادر فنی و باشگاه تبریک می‌گویم. فوق‌العاده بودیم و تمام برنامه‌هایمان اجرا شد. می‌دانستیم حریف در خط حمله بسیار قوی است اما نقاط ضعفی نیز دارد. در حملات، دقیقاً از همان نقاط ضربه زدیم و خوشحالم که مستحق این برد بودیم. امسال چند بار با بدشانسی از پیروزی بازماندیم، اما نشان دادیم چقدر تیم خوبی هستیم. در این رقابت‌ها نباید کسی ما را از یاد ببرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعویق بازی با ملوان در عملکرد تراکتور تأثیر مثبت داشت، گفت: همه تیم‌ها مشکلات خود را دارند. می‌دانم شارجه سه روز قبل بازی کرده بود. ما شش ملی‌پوش داشتیم و چندین روز نتوانستیم با ترکیب کامل تمرین کنیم. یکی از مهم‌ترین بازیکنان ما، ایگور پوستونسکی، هم دیروز مصدوم شد. در مورد تعویق بازی باید بگویم منطقی نبود که ۴۸ ساعت بعد از مسابقه تیم ملی، بازی کنیم.

اسکوچیچ درباره تفاوت شرایط آماده‌سازی دو تیم گفت: هر دو تیم مشکلات متفاوتی داشتند. بازی ما لغو شده بود و ملی‌پوشان را ده روز در اختیار نداشتیم، اما در نهایت همیشه بهترین تیم وارد زمین می‌شود.

سرمربی تراکتور درباره انتظار از نتیجه این بازی، افزود: بله، انتظار این نتیجه را داشتیم. قهرمان ایران را دست کم نگیرید، هرچند شاید شما انتظارش را نداشتید. تیم بسیار خوبی داریم و باور داریم که پول همیشه باعث ساختن تیم بزرگ نمی‌شود. شارجه بازیکنان گران‌قیمت‌تری داشت، اما ما با شایستگی پیروز شدیم. سال گذشته هم بدون باخت حذف شدیم و خوشحالم که حالا به تراکتور به عنوان یک قدرت جدید نگاه می‌کنید.

وی در پایان درباره کیفیت فوتبال ایران گفت: لیگ ایران از نظر فنی، فیزیکی و تاکتیکی بسیار باکیفیت است. مردم ایران عاشق فوتبال هستند و این نتیجه حس خوبی به ما داد. متأسفانه گاهی کیفیت فوتبال ایران دست‌کم گرفته می‌شود، در حالی که واقعاً سطح بالایی دارد.