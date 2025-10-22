  1. ورزش
شانس بالای تراکتور برای صعود به مرحله حذفی آسیا + عکس

تیم فوتبال تراکتور ایران در رقابت های فصل جاری لیگ نخبگان آسیا موفق شده عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، شامگاه دوشنبه ۲۸ مهر در ورزشگاه شارجه به مصاف تیم شارجه امارات رفت و موفق شد با نتیجه پرگل ۵ بر صفر میزبان خود را شکست دهد تا نخستین پیروزی فصل خود را به دست آورد.

شاگردان دراگان اسکوچیچ پیش از این دیدار، در دو هفته ابتدایی رقابت‌ها به ترتیب مقابل تیم‌های شباب الاهلی و الوحده امارات به میدان رفته بودند که هر دو مسابقه با نتیجه مساوی به پایان رسیده بود.

با این نتایج، تراکتور اکنون با دو تساوی و یک پیروزی و مجموع ۵ امتیاز در رده پنجم جدول ۱۲ تیمی قرار دارد. بر اساس گزارش سایت آماری Footy Rankings، این تیم در میان مدعیان صعود به مرحله حذفی رقابت‌ها محسوب می‌شود.

طبق اعلام این سایت، احتمال حضور تراکتور در میان ۴ تیم برتر این مرحله ۵۵ درصد و شانس قرارگیری در بین ۸ تیم برتر نیز ۹۴ درصد برآورد شده است.

شایان ذکر است که تراکتور تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا به شمار می‌رود و طبق مقررات، ۸ تیم برتر جدول در پایان مرحله گروهی راهی دور حذفی این رقابت‌ها خواهند شد.

