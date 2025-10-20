تحقیر شارجه توسط تراکتور؛ شاگردان اسکوچیچ گل کاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور ایران و شارجه امارات در هفته سوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۸ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت «کیم جونگ هیوک» از کشور کره جنوبی در ورزشگاه شارجه شهر دبی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۵ بر صفر به سود نماینده ایران خاتمه یافت. رجی لوشکیا دو و مهدی هاشم نژاد، دانیال اسماعیلی‌فر و مسعود زائر کاظمینی هر کدام یک گل برای تراکتور در این بازی به ثمر رساندند.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار (۸۸- فرشاد فرجی)، دانیال اسماعیلی‌فر (۸۸- مهرداد محمدی)، محمد نادری، مهدی شیری، تیبور هالیلوویچ، مهدی هاشم نژاد (۷۷- مسعود زائر کاظمینی)، امیرحسین حسین‌زاده، رجی لوشکیا (۶۹- مهدی ترابی) و تومیسلاو اشترکال (۷۷- صادق محرمی)

ترکیب شارجه:

درویش محمد، شاهین عبدالرحمن، چو یو مین، ولادیمیر پرییوویچ، مارکوس باربوسا ملونی (کارت زرد) (۴۵- الدهنهانی)، ماجد حسن (۴۵- ایگور کرونادو)، فیتا فیتای، گیلهرمه بی رو (۶۷- اوسمان کاما را)، کایو لوکاس (۶۷- گاریراپا)، عادل تاعرابت (۴۵- لوانزینیو) و ری مانای

بازیکنان شارجه بازی را بهتر از تراکتور آغاز کردند و در دقیقه ۲، عادل تاعرابت صاحب توپ شد و از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با اختلاف از کنار دروازه تراکتور به بیرون رفت.

طوفان ۳ دقیقه‌ای هافبک آلبانیایی تراکتور

بازیکنان تراکتور در دقیقه ۷ کار تیمی‌ای را ترتیب دادند و روی حرکت امیرحسین حسین‌زاده و ارسال توپ به محوطه جریمه شارجه با ضربه سر هاشم نژاد همراه شد و توپ به رجی لوشکیا رسید و این بازیکن با شوتی زمینی و زیبا موفق شد گل اول بازی را برای تراکتور به ثمر برساند.

سه دقیقه بعد از گل اول تراکتور، باز هم شاگردان اسکوچیچ صاحب موقعیت شدند و روی حرکت اسماعیلی فر از سمت راست زمین این بازیکن توپ را به حسین‌زاده پاس داد و این بازیکن هم رجی لوشکیا را در موقعیت گل قرار داد و با شوتی بازیکن آلبانیایی و اشتباه درویش محمد، گل دوم تراکتور شکل گرفت.

حملات پی در پی شارجه برای بازکردن دروازه تراکتور

ارسال خطرناک بازیکن شارجه در دقیقه ۱۸ از سمت چپ زمین به محوطه جریمه تراکتور، موقعیت خطرناکی را روی دروازه بیرانوند ایجاد کرد اما برخورد توپ به محمد نادری مانع از باز شدن دروازه شد و در نهایت توپ با واکنش نادری به کرنر رفت.

تنها یک دقیقه بعد و در دقیقه ۱۹، بار دیگر ارسال بلند از جناح چپ می‌توانست دروازه تراکتور را تهدید کند اما دفع ناقص علیرضا بیرانوند با واکنش سریع مدافعان تراکتور جبران شد تا توپ از منطقه خطر دور شود.

در دقیقه ۲۲، سدلار با تکلی به‌موقع مانع از رسیدن سانتر زمینی عادل تاعرابت از سمت چپ به مهاجمان الشارجه شد و توپ را به کرنر فرستاد.

حملات پیاپی تیم اماراتی ادامه داشت و در دقیقه ۲۳، ارسال دقیق تاعرابت با ضربه سر چو یو مین همراه شد اما توپ با کمترین اختلاف از کنار تیر عمودی دروازه تراکتور به بیرون رفت تا این تیم از یک خطر جدی دیگر جان سالم به در ببرد.

تیر خلاص هاشم نژاد به شارجه

بازیکنان تراکتور در دقیقه ۳۹ حمله‌ای را به سمت دروازه شارجه تدارک دیدند و با پاسکاری دیدنی هاشم نژاد و حسین زاده، مهاجم تراکتور (هاشم نژاد) در موقعیتی تک به تک با درویش محمد قرار گرفت و با یک ضربه روی پا، موفق شد گل سوم نماینده ایران را به ثمر برساند.

اسماعیلی فر تکمیل کننده شب خوش تراکتور

بازیکنان تراکتور با پاس‌های تک ضرب و کوتاه توپ را به محوطه جریمه شارجه رساندند و روی پاس رو به عقب حسین زاده، اشتراکال نتوانست توپ را کنترل کند و اسماعیلی فر صاحب توپ شد و در مصاف تک به تک با درویش محمد موفق شد چهارمین گل تراکتور را به ثمر برساند.

شروع نیمه دوم و بازی محتاطانه تراکتور

در دقیقه ۵۱، شوت روی پای اشترکالی از پشت محوطه جریمه با اختلافی اندک از کنار دروازه الشارجه عبور کرد تا نخستین خطر جدی نیمه دوم برای نماینده ایران رقم بخورد.

۶ دقیقه بعد، در دقیقه ۵۷، گیلهرمه بی رو با سرتوپی زیبا و شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه دروازه تراکتور را تهدید کرد اما علیرضا بیرانوند با واکنشی سریع و تماشایی توپ را برگشت داد.

در دقیقه ۷۱، عثمان کاما را که دقایقی پیش وارد زمین شده بود، در آستانه باز کردن دروازه تراکتور قرار داشت اما شوت محکم او را دانیال اسماعیلی‌فر از روی خط برگشت داد. توپ پس از برخورد به پشت سر آلن هالیلوویچ به کرنر رفت تا تراکتور با خوش‌شانسی از دریافت گل فرار کند.

در دقیقه ۷۷، زائر کاظمین تنها چند ثانیه پس از ورود به زمین با شوتی زمینی دروازه حریف را هدف گرفت اما درویش محمد دروازه‌بان الشارجه توپ را به راحتی در اختیار گرفت.

در ادامه، کار تیمی تماشایی بازیکنان تراکتور در دقیقه ۸۱ با پاس مهدی ترابی و شوت صادق محرمی همراه شد که این موقعیت نیز توسط گلر الشارجه مهار شد.

یک دقیقه بعد، در دقیقه ۸۲، پاس در عرض امیرحسین حسین‌زاده و شوت فنی و پرقدرت ترابی از پشت محوطه جریمه با اختلافی ناچیز از کنار دروازه الشارجه رد شد.

همکاری تعویض‌های طلایی اسکوچیچ و گل پنجم برای تراکتور

مهدی ترابی در دقیقه ۸۳ صاحب توپ شد و با پاسی بلند، مسعود زائر کاظمینی را صاحب توپ کرد که این بازیکن به محوطه جریمه شارجه نفوذ و اقدام به شوت زنی کرد که توسط مدافع این تیم توپ دفع شد و در ریباند توپ به خود زائر کاظمینی رسید و این بار شوت او تبدیل به گل پنجم برای تراکتور شد.

در دقیقه ۸۶ نیز شوت روی پای ترابی پس از برخورد به مدافع حریف تغییر مسیر داد و به کرنر رفت.