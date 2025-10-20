  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۱

لوشکیا: لیگ ایران رقابتی‌تر است

بازیکن تیم فوتبال تراکتور، پس از پیروزی مقابل شارجه امارات در لیگ نخبگان آسیا، از عملکرد خود و تیمش ابراز رضایت کرد و گفت که این برد برای او و تمام اعضای تیم بسیار ارزشمند بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، رگی لوشکیا در نشست خبری پس از دیدار با شارجه اظهار داشت: قبل از هر چیز، از این پیروزی بسیار خوشحال هستم. از تمامی هم‌تیمی‌ها و اعضای کادر فنی تشکر می‌کنم. تلاش کردم حرف‌هایم را در زمین بزنم و بازی خوبی ارائه دادیم. از این برد واقعاً خوشحال هستم.

او در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه عملکردش با دوران حضور در آلبانی گفت: در آلبانی شرایط خوبی داشتم. اما شرایط دو لیگ متفاوت است. لیگ ایران رقابتی‌تر است و انرژی بیشتری از بازیکنان می‌گیرد. خوشحالم که زمان کافی برای تطبیق پیدا کردم و از عملکردم رضایت دارم. حالا منتظر بازی‌های آینده هستم تا بتوانم بیشتر به تیم کمک کنم.

