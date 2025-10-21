تشدید نظارت میدانی بر اجرای طرح کاشت یک‌ میلیارد درخت

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه شورای راهبری طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در جمع معاونان و مدیران ستادی برگزار و در این نشست عملکرد دو سال گذشته طرح، وضعیت نهالستان‌ها، میزان تحقق تفاهم‌نامه‌ها و راهکارهای ارتقای کیفیت اجرای برنامه مورد بررسی قرار گرفت.

رسول اشرفی‌پور، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این جلسه با تأکید بر لزوم واقعی‌سازی آمارها و تقویت نظام نظارت میدانی گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد صرفاً عدد درختان کاشته‌شده نیست، بلکه باید به بقای گونه بومی و اثر واقعی کاشت بر احیای سرزمین توجه کنیم. هدف نهایی ما ترمیم زیست‌بوم و بازگرداندن توازن اکولوژیکی است.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب سازمان و استان‌ها افزود: تا امروز بیش از ۲۹۷ هزار هکتار طرح و پلیگون مصوب در سامانه ساتک ثبت شده است و این دستاورد، حاصل هماهنگی و راهبری منسجم میان ستاد و استان‌هاست. این نتایج نشان می‌دهد که برنامه کاشت در مسیر درستی قرار دارد.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی همچنین تاکید کرد: در سه سال گذشته، سازمان منابع طبیعی توانسته است از ظرفیت بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی به‌خوبی بهره گیرد. وی ادامه داد: مشارکت سایر دستگاه‌ها و تشکل‌ها، نقش مؤثری در افزایش تولید و کاشت نهال داشته است.

اشرفی‌پور در ادامه به عملکرد شاخص برخی استان‌ها اشاره کرد و گفت: رقم تولید ۵۱۵ میلیون نهال در طول مدت اجرای طرح تاکنون، عملکردی بسیار قابل‌توجه داشته است. این دستاورد نشان‌دهنده جدیت سازمان و همراهی استان‌ها در تحقق اهداف طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت است.

حرکت به‌سوی کاشت هدفمند و بومی نهال

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی یکی از محورهای مهم این طرح را احیای نهالستان‌های غیرفعال و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جوامع محلی عنوان کرد و گفت: بخشی از چالش‌ها ناشی از پایین بودن ظرفیت واقعی تولید در نهالستان‌های دولتی است. فعال‌سازی نهالستان‌های غیرفعال و واگذاری مدیریت آن‌ها به بخش‌های توانمند می‌تواند به تحقق اهداف طرح کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از گونه‌های بومی و سازگار با اقلیم هر منطقه تصریح کرد: در این سال‌ها، رویکرد اصلی ما حرکت به‌سوی کاشت هدفمند و علمی بوده است؛ یعنی هر نهال در جایی کاشته شود که بماند و رشد کند.

اشرفی‌پور همچنین نظارت بر نهالستان‌ها و محل‌های کاشت با مشارکت تشکل‌های مردمی در کنار نظارت کارشناسی سازمان را از ویژگی‌های ارزشمند این طرح دانست و گفت: این شیوه نظارت تلفیقی، موجب شفافیت و اعتماد عمومی بیشتر شده و دورنمای موفقی را برای ادامه طرح ترسیم می‌کند.

وی از بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (SWOT) طرح ملی در جلسه شورای راهبری خبر داد و افزود: شناخت دقیق موانع، بهره‌گیری از تجربه‌های استانی و ارزیابی مستمر اقدامات توسط دبیرخانه طرح، ما را در تصمیم‌گیری‌های آینده یاری خواهد داد.

در پایان این نشست، بر تدوین شاخص‌های کیفیت کاشت، بازنگری در سهم استان‌ها بر اساس ظرفیت واقعی، فعال‌سازی نهالستان‌های راکد، و تقویت نقش ترویج و اطلاع‌رسانی عمومی تأکید شد.