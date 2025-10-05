شورای راهبری برای اجرایی طرح مردمی کاشت یک میلیارد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ جلسه شورای راهبری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوربا محوریت بررسی آسیب ها و چالش ها و راهبردهای اجرایی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت برگزار شد.

رضا افلاطونی، رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این نشست، درختکاری را وظیفه اصلی و در اولویت منابع طبیعی برشمرد و یادآور شد: در کنار حفاظت، یکی از وظایف ما احیا و اصلاح است که یکی از شاخصه های مهم آن درختکاری است.

وی گفت: هدف این طرح، توسعه نهال‌کاری است و خوشبختانه موجب شد بسیاری از نهالستان‌ها و ایستگاه‌های بذر که پیش‌تر متروکه شده بودند، دوباره فعال و احیا شوند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: هیچ طرحی بدون ایراد نیست، اما وجود اشکالات نباید ما را از هدف اصلی دور کند. شورای راهبری به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار این طرح باید نشست‌های خود را به‌صورت مستمر و هفتگی برگزار کند تا آسیب‌ها و چالش‌ها با حضور استان‌ها شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

این مسئول دولتی در ادامه بر مستندسازی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت تأکید کرد و افزود: دستگاه هایی که در این طرح با آنها تفاهم نامه همکاری امضا شده یا تکالیف و مسئولیت اجتماعی دارند باید پیگیری شود و عملکرد نیز در این طرح به گونه ای باشد که قابلیت دفاع داشته باشد.

افلاطونی واگذاری مالکیت نهالستان را ممنوع دانست و گفت: می توان در قالب ماده ۳ نهالستان ها را تنها جهت بهره برداری در اختیار افراد یا تعاونی ها و شرکت ها قرار داد.

وی گفت: جانمایی محل های کاشت، باید متناسب با شرایط اقلیمی و گونه‌های بومی هر منطقه انجام شود و اولویت با مناطقی است که جنگل‌های آن تخریب یا دست‌درازی شده است.

شناسایی سرمایه گذاران چوب در استان ها

رییس سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور در نشست شورای راهبری از مدیران منابع طبیعی استان ها خواست سرمایه گذاران چوب را شناسایی کرده و به استانداران و وزارت نیرو معرفی کنند تا تا زمینه زراعت چوب با استفاده از پساب صنایع و فاضلاب‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به زراعت چوب اکالیپتوس در استان خوزستان توسط بخش خصوصی گفت: اقدامات قابل توجهی در حوزه زراعت چوب با استفاده از پساب در این استان صورت گرفته و جا دارد مناطقی که در استان ها این قابلیت وجود دارد شناسایی و در قالب ماده ۳ جهت تولید چوب در اختیار افراد و شرکت ها قرار گیرد.

افلاطونی مبنای آمار و اطلاعات در طرح کاشت یک میلیارد درخت را سامانه ساتک دانست و اضافه کرد: در این سامانه مشکلات و ایراداتی وجود دارد و این ایرادات باید با همکاری منابع طبیعی استان ها در مدت یک هفته برطرف شود.

ضرورت تهیه سند پشتیبان حقوقی برای فعالیت های سازمان

رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین از دفتر حقوقی خواست برای همه اقدامات سازمان سند پشتیبان حقوقی تهیه کند تا دستگاه‌هایی که نسبت به منابع طبیعی تکالیف دارند متعهد به انجام آن شوند.

وی گفت: تا کنون زمین های زیادی برای صنایع و معادن واگذار شده است و آنها تکلیف دارند تا ۲۵ درصد از اراضی در اختیار را فضای سبز ایجاد کنند و همچنین تفاهم نامه های همکاری مشترک با شرکت نفت و پتروشیمی به امضاء رسیده است و تعهدات بخوبی انجام نشده و دفتر حقوقی وظیفه این موارد را به‌صورت قانونی پیگیری کند.

افلاطونی در پایان پیگیری مجازات های جایگزین حبس در قانون آیین دادرسی کیفری که پیش از این مصوب شده است را یکی دیگر از وظایف دفتر حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برشمرد و تاکید کرد: باید از هر فرصت قانونی برای صیانت و احیای جنگل‌ها، مراتع و سرمایه‌های طبیعی کشور استفاده کرد.