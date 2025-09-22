به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جلسه ستاد مردمی کاشت یک میلیارد درخت با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت یاد شهیدان گفت: رزمندگان از مرزهای کشور دفاع کردند تا این مملکت در امان بماند و امروز ما وظیفه داریم در برابر انواع چالش‌های زیست‌محیطی ایستادگی کرده و از آب و خاک این کشور دفاع کنیم.

وی طرح کاشت یک میلیارد درخت را حرکتی به سوی حفاظت از سرزمین و آب و خاک این کشور برشمرد و تاکید کرد: این طرح با تلاش سازمان و مشارکت مردم و بخش خصوصی به اهداف خود دست پیدا می‌کند.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین تصریح کرد: با مطالعات انجام شده در این طرح و وظایف و تکالیفی که ادارات کل منابع‌طبیعی استان‌ها طی ۴ سال برعهده دارند، مقرر شد یک میلیارد نهال با هدف افزایش پوشش گیاهی و ایجاد فضای سبز در کشور کاشته شود.

وی همچنین به منابع طبیعی استان‌ها تاکید کرد: نهایت دقت در کاشت گونه‌های سازگار با محیط را در دستور کار قرار داده و به روش‌های آبیاری آن توجه لازم را داشته باشند.

افلاطونی ارزیابی و نظارت بر انجام کار را بسیار مهم دانست و از استان‌ها خواست تا گزارش‌های مستمر خود را درباره روند موفقیت طرح و زنده‌مانی نهال‌ها به دبیرخانه ستاد اعلام کنند.

وی در ادامه نقش و مشارکت مردم در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت را مهم و کلیدی دانست و جلب مشارکت خیرین و مردم را یکی از شاخص‌های اساسی این طرح برشمرد.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ارزیابی از اقدامات انجام شده را امری لازم و ضروری خواند و تصریح کرد: برای ۴ مرحله مطالعه، تولید، کاشت نهال و حفاظت از نهال‌های کاشته شده، فرم ارزیابی تهیه و بر اساس آن میزان فعالیت‌های استان‌ها سنجیده شود.

وحدت و همدلی در سایه کاشت درخت

در ادامه این نشست مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: کشور امروز بیش از هر چیز به همدلی و وحدت نیاز دارد و پویش درختکاری یکی از عواملی است که جدا از سلایق و دیدگاه‌ها، افراد را حول محور درختکاری گرد هم می‌آورد.

حجت‌الاسلام علائیان با تاکید بر اینکه درختکاری امری مقدس است و کسی از کاشت درخت در طبیعت رویگردان نیست، نسبت به راه‌اندازی پویش‌های درختکاری در فصل کاشت درخت تاکید کرد.