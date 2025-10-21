اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به عدم وجود بارندگی و کمبود آب در منابع تأمین کننده آب تبریز به اطلاع ساکنین محترم واقع در کوی استانداری، کرم زاده، ولیعصر ۲، دهخدا، سپهر صادرات، فرشته و همچنین جاده تهران (میدان بسیج تا سه راهی اهر) آرپا دره سی، خواجه، کرکج و شهرک مرزداران می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ حداکثر به مدت ۲ ساعت احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.