اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود بارندگی و به تبع آن کاهش ذخایر آب کلانشهر تبریز به اطلاع ساکنین محترم واقع در ضلع غربی جاده ائل گلی، کوی دادگستری، میرداماد، کوی سهند، ویلاشهر و همچنین خیابان‌های ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف و بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۷ حداکثر به مدت ۲ ساعت احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.