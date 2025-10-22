سرمست: آذربایجان، نقطه کانونی وفاق ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه سهشنبه در نشست اعضای هیأت امنای بنیاد ایرانشناسی استان آذربایجان شرقی، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی و علیاکبر صالحی رئیس بنیاد ایرانشناسی، بر ضرورت تقویت پیوندهای فرهنگی در سطح ملی و بینالمللی تأکید کردند.
بهرام سرمست با اشاره به جایگاه ویژه ایران در تاریخ جهان گفت: هیچ کشوری به اندازه ایران در محل تلاقی و تعاطی افکار، فرهنگها و جریانهای مختلف قرار نداشته و در عین حال توانسته عناصر اصیل فرهنگی خود را حفظ کرده و تأثیرگذار باشد.
وی افزود: در شرایطی که پدیدههای مختلفی بهصورت همزمان مرزهای ملی ما را تحت تأثیر قرار میدهند، نیازمند تفکری عمیق و علمی درباره چگونگی مواجهه تهدیدها و فرصتها هستیم. بنیاد ایرانشناسی میتواند در این زمینه نقشآفرینی کند.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت ویژه این موضوع در استان گفت: آذربایجان در طول تاریخ به ویژه تاریخ معاصر ایران، منشأ تحولات بزرگ بوده که آخرین مورد آن نقش تعیینکننده در شکلگیری دولت وفاق ملی بود.
وی افزود: امروز آذربایجان، نقطه کانونی وفاق ملی است و بنای وحدت و یکپارچگی ایران بر ستون مستحکم آذربایجان استوار است.
صالحی، رئیس بنیاد ایرانشناسی هم در این نشست با بیان اینکه در انقلاب اسلامی، هدف ارتقای ایران و اسلام بهطور همزمان بود، گفت: متأسفانه در مقاطعی این دو را در برابر هم قرار دادیم، اما تجربه جنگ ۱۲ روزه این تقابل را از میان برد و نشان داد که ایران ظرفی است که مظروف آن باورها و فرهنگ اسلامی ماست و باید این ظرف را حفظ کرد تا هویت و تمدن ایرانی و اسلامی پایدار بماند.
وی تأکید کرد: بنیاد ایرانشناسی میتواند نقش مهمی در احیای پدیده تمدنی ایران ایفا کند و لازم است با روشهای نوین، ظرفیتهای کشور را به درستی و زیبایی به جهان معرفی کنیم.
در این نشست، راهکارهای تقویت همکاریهای علمی، فرهنگی و پژوهشی میان شعبه آذربایجان شرقی بنیاد ایرانشناسی و سایر نهادهای فرهنگی استان مورد بررسی قرار گرفت.
