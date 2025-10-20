اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع در خیابان‌های رسالت، جلالیه، شهرک رازی، کوی لاله، میدان امام حسین، ساختمان سنگی و همچنین خیابان امام (حد فاصل میدان ساعت تا چهارراه آبرسان)، رضا نژاد جنوبی و شمالی، جدیری، ۱۳ آبان، هفت تیر، بیلانکوه شرقی و غربی و کوچه روشن می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۸ حداکثر به مدت ۲ ساعت احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.