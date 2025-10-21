جایزه ادبی یوسف با موضوع جنگ ۱۲ روزه به ایستگاه چهاردهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از جایزه ادبی یوسف ویژه استان تهران توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با محوریت ایران قوی برگزار میشود و فرصتی برای خلق و ارائه داستانهای کوتاه در عرصه دفاع مقدس و مقاومت است.
چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف ویژه داستان کوتاه، دفاع مقدس و مقاومت است و علاقهمندان میتوانند در سه بخش «نوجوان»، «بزرگسال» و «داستانک» آثار خود را ارسال کنند.
برای نفرات برگزیده این دوره جوایزی در نظر گرفته شده است که میتوان به رتبه اول ۷ میلیون تومان، رتبه دوم ۵ میلیون تومان و رتبه سوم ۳ میلیون تومان اشاره کرد.
بر اساس این فراخوان، مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آبان اعلام شده است و شرکتکنندگان میتوانند فایل Word داستان خود را همراه با مشخصات و شماره تماس، از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۳۵۶۲۶۶۴۷۲ ارسال کنند.
