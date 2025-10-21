  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

جایزه ادبی یوسف با موضوع جنگ ۱۲ روزه به ایستگاه چهاردهم رسید

فراخوان چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف ویژه استان تهران با موضوع «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از جایزه ادبی یوسف ویژه استان تهران توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با محوریت ایران قوی برگزار می‌شود و فرصتی برای خلق و ارائه داستان‌های کوتاه در عرصه دفاع مقدس و مقاومت است.

چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف ویژه داستان کوتاه، دفاع مقدس و مقاومت است و علاقه‌مندان می‌توانند در سه بخش «نوجوان»، «بزرگسال» و «داستانک» آثار خود را ارسال کنند.

برای نفرات برگزیده این دوره جوایزی در نظر گرفته شده است که می‌توان به رتبه اول ۷ میلیون تومان، رتبه دوم ۵ میلیون تومان و رتبه سوم ۳ میلیون تومان اشاره کرد.

بر اساس این فراخوان، مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آبان‌ اعلام شده است و شرکت‌کنندگان می‌توانند فایل Word داستان خود را همراه با مشخصات و شماره تماس، از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۳۵۶۲۶۶۴۷۲ ارسال کنند.

کد خبر 6629184
زینب رازدشت تازکند

