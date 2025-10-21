  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

بررسی کتاب «متهم دادگاه Old Bailey» در نشست همزیستی مستند و داستان

دومین نشست دشواره‌های هم‌زیستی مستند و داستان با موضوع بررسی کتاب «متهم دادگاه Old Bailey» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست دشواره‌های هم‌زیستی مستند و داستان با موضوع بررسی کتاب «متهم دادگاه Old Bailey» برگزار می‌شود.

این نشست به همت موسسه فرهنگی هنری روایت سوره برگزار می‌شود و در آن به این موضوع می‌پردازد که پرداخت داستانی چه کمکی به روایت یک واقعه مستند می‌کند؟

مرتضی قاضی، محمدقائم خانی، هادی عبدالوهاب و جعفر گلشن روغنی از کارشناسان حاضر در این برنامه هستند.

برنامه مورد اشاره، امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در حوزه هنری به نشانی تهران، خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، حوزه هنری، سالن صفارزاده برگزار می‌شود.

کد خبر 6629413
جواد شیخ الاسلامی

