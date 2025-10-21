عرصه وقف نیازمند تبیین است؛ ضرورت اعتماد افزایی با گزارش دهی به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی در دیدار صبح سه شنبه خود با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان و جمعی از مدیران این مجموعه به میزبانی اوقاف شهرستان دامغان در این اداره، بیان کرد: یکی از مسائلی که باید در اوقاف مد نظر قرار گیرد این است که اقدامات انجام شده برای مردم بازگو گردد.

وی با بیان اینکه عرصه وقف نیازمند تبیین است، گفت: اعتماد افزایی با گزارش دهی به مردم تقویت خواهد شد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر مردم از اقدومات صورت گرفته مطلع شوند، قطعاً اعتمادشان بیشتر می‌شود.

علیزاده برمی بیان کرد: اطلاع رسانی هدفمند برنامه‌ها در همه سطوح فعالیت اداری به عموم مردم، هدایت نیات واقفین بر اساس نیاز روز جامعه و اعتماد سازی و شفافیت مالی از اصلی ترین سرمایه و رکن اساسی هر سازمانی است که بایستی در مجموعه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان نیز مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: وقف از مباحث ایمانی در نظام اسلامی است که بایستی با بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی و متناسب با نیازهای روز جامعه، نسبت به ترویج و توسعه فرهنگ وقف اقدام شود.

نماینده دامغان در مجلس بیان کرد: به هر اندازه که ایمان مردم در جامعه تقویت شود، به همان اندازه سنت حسنه وقف در کشور افزایش می باید که نشانگر ایمانی بالای مؤمنین در کشور اسلامی است.