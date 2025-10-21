  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

اجرای طرح گردشگری مذهبی «حرم تا حرم» در استان سمنان

اجرای طرح گردشگری مذهبی «حرم تا حرم» در استان سمنان

دامغان- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان از اجرای طرح گردشگری مذهبی «حرم تا حرم» در این استان خبر داد و گفت: این طرح معنوی-گردشگری به عنوان یک اولویت در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح سه شنبه در جریان بازدید نماینده مردم دامغان در مجلس از اوقاف و امور خیریه دامغان و در دیدار علیزاده برمی بیان کرد: یکی از اقدامات در دستور کار اوقاف در سراسر استان سمنان توجه دادن مردم به اهمیت وقف است.

وی با بیان اینکه مشاوره و تببین اهمیت وقف و استفاده از همه ظرفیت‌ها در این حوزه از جمله اقدامات این اداره کل است، افزود: سوق دادن نیات مردم به نیازهای روز جامعه هنگام وقف از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان به اشاره به به روز سازی اوقاف و بهره برداری از آنان در راستای نیات، گفت: کشت گیاه کاکتوس در موقوفه‌ای در شهرستان آرادان، بهره برداری از پروژه‌های سرمایه گذاری در حوزه‌های اقتصادی و انرژی‌های پاک و … از جمله اقدامات صورت گرفته در موقوفات و بقاع متبرکه استان سمنان است.

علیزاده با تشریح عملکرد سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه و تسریع در اجرای فرایند اداری، شفاف سازی مالی و خدمت رسانی صادقانه افزود: اجرا و عملیاتی کردن طرح گردشگری مذهبی حرم تا حرم از جمله طرح‌هایی است که در استان سمنان به صورت جدی دنبال می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰ پروژه عمرانی با هزینه‌ای بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال در سراسر استان در حال اجرا است.

کد خبر 6629237

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها