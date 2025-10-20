به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین امیدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همایش بزرگ «مسجد برقرار» ویژه ائمه جماعات مساجد طرح محراب در استان فارس چهارشنبه ۳۰ مهرماه از ساعت ۸ صبح مسجد شهدای شیراز آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح «محراب» به منظور پشتیبانی ۱۰ هزار مسجد در سطح کشور با موضوع حمایت از محلات در وقت بحران اجرا می‌شود که سهم استان فارس از این تعداد قریب ۸۰۰ مسجد است.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس از سخنرانی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و رئیس قرارگاه ملی مسجد خبر داد و افزود: در این همایش طرح محراب توسط ایشان تشریح و نقش مساجد در این طرح تبیین خواهد شد.

حجت الاسلام امیدی با اشاره به اهداف برگزاری همایش «مسجد برقرار» گفت: تبیین برش استانی طرح «محراب»، ارائه راهکارهای توانمندسازی ارکان مساجد طرح تا پایان سال‌جاری و نحوه حمایت از قرارگاه‌های شهرستانی مساجد از اهداف همایش است که با همکاری اعضای قرارگاه راهبری مساجد استان فارس برگزار خواهد شد.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس تصریح کرد: قرارگاه راهبری مساجد استان فارس به ریاست نماینده ولی فقیه در استان با عضویت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امورخیریه، مدیریت مرکز خدمات حوزه علمیه و بسیج سپاه فجر به دبیری مرکز رسیدگی به امور مساجد طبق سند ملی مسجد فعالیت دارد.