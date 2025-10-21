  1. استانها
خیز بلند خراسان جنوبی برای توسعه راه ها؛وعده تکمیل ۴۵۰کیلومتر باند دوم

بیرجند- پروژه‌های راه‌سازی در خراسان جنوبی با هدف تکمیل ۴۵۰ کیلومتر باند دوم تا پایان دولت، شتاب گرفته و مسیر توسعه ترانزیت شرق کشور را هموار می‌کند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در سال‌های اخیر توسعه شبکه راه‌های خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از اولویت‌های زیرساختی استان در دستور کار دولت قرار گرفته است. موقعیت جغرافیایی ویژه این منطقه در مسیر کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب کشور، هم‌مرزی طولانی با افغانستان و تردد گسترده زائران مشهد مقدس، ضرورت تسریع در تکمیل باندهای دوم و ارتقای ایمنی محورهای ارتباطی را دوچندان کرده است.

در همین زمینه، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از شتاب گرفتن پروژه‌های راه‌سازی در استان و برنامه‌ریزی برای تکمیل ۴۵۰ کیلومتر باند دوم تا پایان دولت خبر می‌دهد.

میرمحمد مودی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت جغرافیایی و راهبردی استان گفت: خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از پهناورترین استان‌های کشور در مسیر دو کریدور اصلی شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد و از جایگاه ویژه‌ای در ترانزیت، صادرات و ارتباطات جاده‌ای کشور برخوردار است.

وی افزود: این استان به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر زائران مشهد مقدس و داشتن طولانی‌ترین مرز مشترک با افغانستان، همواره یکی از پرترددترین مسیرهای جاده‌ای کشور محسوب می‌شود و همین امر ضرورت توجه ویژه به احداث باندهای دوم و استانداردسازی جاده‌ها را دوچندان کرده است.

مودی با تأکید بر اینکه در سال‌های گذشته استان دچار عقب‌ماندگی تاریخی در حوزه راه‌ها بوده است، گفت: خوشبختانه با همت مسئولان استانی و ملی، پروژه‌های راه‌سازی در سال‌های اخیر با شتاب بیشتری پیش می‌رود و هدف اصلی ما، رفع این عقب‌ماندگی در دولت فعلی است.

وضعیت فعلی راه‌های استان

وی در تشریح وضعیت فعلی راه‌های استان افزود: خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است و از نظر طول راه‌ها رتبه ششم کشور را دارد. اداره کل راه و شهرسازی استان یکی از بزرگ‌ترین ادارات منطقه‌ای کشور است و به‌دلیل وسعت زیاد، مسئولیت سنگینی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی سه هدف اصلی برای توسعه راه‌ها در استان برشمرد و گفت: تکمیل کریدورهای اصلی شمال–جنوب و شرق–غرب که از استان عبور می‌کنند، اتصال معابر و گذرگاه‌های مرزی استان به شبکه بزرگراهی کشور و اتصال همه مراکز شهرستان‌ها به شبکه بزرگراهی سراسری از جمله این اهداف است.

وی افزود: بر اساس مطالعات انجام‌شده، استان به حدود ۲۲۰۰ کیلومتر باند دوم نیاز دارد. از این میزان تاکنون ۱۰۰۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده، ۴۵۰ کیلومتر در حال اجراست و بقیه نیز در مرحله مطالعه و طراحی قرار دارد.

مودی گفت: با تکمیل این ۴۵۰ کیلومتر که در نقاط پرتردد و پرحادثه استان اجرا می‌شود، بیش از ۹۰ درصد از نیاز راهی استان برطرف خواهد شد و برنامه‌ریزی ما این است که این پروژه‌ها ظرف سه سال آینده و در همین دولت به پایان برسند.

پرونده محور بیرجند- قاین به زودی بسته می‌شود

وی با اشاره به اهمیت محور بیرجند– قائن به‌عنوان یکی از مسیرهای کلیدی ترانزیتی کشور اظهار داشت: عملیات اجرایی این محور تقریباً به پایان رسیده و تنها چند کیلومتر باقی مانده بود که به‌دلیل مشکلات ناشی از انفجار در بخش‌های معدنی با تأخیر روبه‌رو شد، اما اکنون مسیر باز شده، زیرسازی انجام شده و آسفالت نهایی در حال اجراست که ان‌شاءالله به‌زودی پرونده این محور بسته خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از برنامه دیگری نیز خبر داد و گفت: در کمیسیون ایمنی راه‌ها مقرر شده است ۳۰ کیلومتر ابتدایی ورودی همه شهرها که بیشترین تصادفات در آن‌ها رخ می‌دهد، به‌صورت اولویت‌دار به باند دوم و مسیر ایمن تبدیل شود. طبق آمار، حدود ۶۰ درصد تصادفات جاده‌ای استان در این محدوده‌ها اتفاق می‌افتد.

    • حمید رضا CA ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      فقط و فقط استدعا دارم جاده دیهوک طبس که جاده مرگ هموطنان عزیزمان است هر چه زودتر به نتیجه برسد

