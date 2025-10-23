خبرگزاری مهر، گروه استانها: محورهای مواصلاتی به عنوان شریانهای حیاتی در شهرها نقش مهمی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی به ویژه حفظ امنیت جان شهروندان دارد. مقولهای که در برخی از جادههای خراسان جنوبی حال خوشی ندارد و سالانه در کنار بی احتیاطی رانندگان، حوادث ناگواری را منجر میشود.
کمربندی حاجیآباد- بیرجند یکی از مسیرهای پرتردد بوده که روزانه صدها خودروی سنگین و سبک در این بستر تردد دارند. گفتههای کاربران جادهای حاکی از این است که شرایط نامناسب آسفالت در قسمتی از این جاده، پای رانندگان را به میدان نارضایتیها باز کرده و بعضاً خطراتی را منجر میشود.
رانندگان معتقدند وضعیت کنونی آسفالت نه تنها مشکلاتی را در فصل زمستان ایجاد میکند بلکه تردد خودروها از سمت چپ جاده، دردسرهایی جدید برای آنها ایجاد میکند.
گلایه رانندگان
یک جوان بیرجندی در گفت و گو با مهر بیان کرد: هر روز برای رفتن به محل کارم، از این مسیر استفاده میکنم و شاهد تخریب آسفالت هستم.
محمد رحمتی بیان کرد: بخشی از جاده به ویژه از صنوف آلاینده تا ورودی مهرشهر دارای آسفالتی نامطلوب بوده که توجه مسئولان را میطلبد.
وی ادامه داد: بدیهی است که چالههای ناگهانی میتوانند باعث از دست دادن کنترل خودرو، بهویژه در سرعتهای بالا یا در خودروهای سنگین شوند.
رحمتی ادامه داد: رانندگان برای فرار از چالهها، ناگهان انحراف پیدا میکنند و این امر خطر برخورد با خودروهای دیگر را افزایش میدهد.
وی ترکیدن لاستیک و شکستن فنر را از عواقب آسفالت نامناسب دانست و گفت: این اتفاق نه تنها باعث توقف خودرو در مسیر و ایجاد خطر میشود، بلکه خسارت مالی قابل توجهی به رانندگان وارد میکند.
نگهداری جادهها مورد توجه باشد
یکی دیگر از رانندگان در گفت و گو با مهر بیان کرد: وضعیت نامناسب آسفالت جادهها باعث میشود سیستم تعلیق، جلوبندی، لاستیکها و شاسی خودروها به سرعت فرسوده شوند و هزینههای تعمیر و نگهداری را به شدت افزایش میدهند.
محسن غلامی ادامه داد: همچنین تردد خودروها روی سطوح ناهموار، آلودگی صوتی بسیار بیشتری ایجاد میکند که برای ساکنان حاشیه جاده آزاردهنده است.
وی با اشاره به وضعیت کمربندی حاجیآباد، بیان کرد: تا چندی قبل این مسیر وضعیت بسیار نامطلوبی داشت اما بخشی از جاده مرمت شده است اما قسمتی دیگر نیازمند مرمت و توجه ویژه است.
غلامی خواستار تخصیص بودجه مستمر برای نگهداری جادهها شد و گفت: جادهها مانند یک موجود زنده نیاز به نگهداری مستمر دارند و اگر بودجه منظمی برای این امر در نظر گرفته شود، از تبدیل مشکلات کوچک به بحرانهای بزرگ جلوگیری میشود.
وضعیت نامطلوب جادههای روستایی
یک راننده دیگر هم در گفت و گو با مهر بیان کرد: سرمایهگذاری روی زیرساختهای باکیفیت، در حقیقت سرمایهگذاری برای نجات جان انسانها و رشد اقتصادی است.
رضا مؤمنی با بیان اینکه هرگونه کوتاهی در این زمینه، علاوه بر تلفات جانی، هزینههای اقتصادی بسیار بیشتری را در آینده به جامعه تحمیل خواهد کرد، گفت: در خراسان جنوبی بسیاری از محورها به ویژه در بخش روستایی نیازمند مرمت هستند.
وی با اشاره به کمربندی حاجیآباد - بیرجند، بیان کرد: بخشی از جاده به ویژه قبل و بعد از پل کمربندی معیوب بوده و نیازمند مرمت است.
مؤمنی با اشاره با خطرات موجود، اظهار داشت: تمام خودروها به ویژه وسایل نقلیه سنگین از سمت چپ جاده که دارای فرسودگی کمتری است استفاده میکنند که خودروهای کوچک به اجبار از سمت راست سبقت میگیرند که این خود خطرناک است.
پاسخ متولیان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی در این خصوص بیان کرد: در کمربندی حاجیآباد- بیرجند فرآیند انعقاد قرارداد در دست انجام است که به محض مشخص شدن پیمانکار عملیات اجرایی شروع خواهد شد.
اسدالله جلالزاده ادامه داد: در راستای ارتقای کیفیت جاده، لکهگیری و چالهپرکنی محور به صورت مستمر صورت میگیرد.
وی بیان کرد: خدمترسانی به مردم و افزایش ایمنی جادهها از اولویتهای اصلی راهداری است و تلاش میکنیم با استفاده بهینه از منابع و اعتبارات ابلاغی و تخصیصی، سطح ایمنی و کیفیت جادههای شهرستان بیرجند را بیش از پیش ارتقا دهیم.
جلالزاده بیان کرد: همچنین بازدیدها و بازرسیهای فنی مستمر از وضعیت پلها و ابنیه فنی، واقع در جادههای اصلی و فرعی برای حصول اطمینان از ایمنی سازهای آنها و بررسی پلها برای عبور سیلاب و جلوگیری از بحرانهای احتمالی، از جمله مسائل مهمی است که به صورت مستمر انجام میشود.
وی با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به کاربران بخش حمل و نقل جادهای و رضایت آنها، بیان کرد: این اداره کل بر فعالیتهای بخش حمل و نقل جادهای برونشهری نظارت مستمر دارد و همچنین از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ و پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ راه ارتباطی با مخاطبان این بخش ایجاد شد تا بتوانیم نظرها، پیشنهادات و شکایتهای افراد را دریافت و به آنها رسیدگی کنیم.
آنچه مسلم است کاربران جادهای باید در انتظار انعقاد پیمانکار باشند تا شاید زخمهای چند ساله جاده ترمیم یابد و خطر از مسیر این محور مواصلاتی رخت بندد.
