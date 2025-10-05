احداث ۲۲۰۰ کیلومتر باند دوم در خراسان جنوبی؛ هزار کیلومتر اجرا شد

محمد مودی در گفت و گو با مهر با اشاره به برنامههای در دست اجرا در راستای توسعه راههای استان، بیان کرد: طبق تقسیم وظایف انجام شده در استان، احداث و نگهداری راههای روستایی بر عهده اداره راهداری است.
وی با بیان اینکه تکمیل محور یزدان، مرز دوقارون و بیرجند به اسدیه در دست پیگیری است، گفت: همچنین اتصال ماهیرود به فراه ۴۰۰ کیلومتر از طول مسیر ترانزیت به افغانستان را کاهش میدهد که مورد توجه است.
مودی با بیان اینکه برای این پروژه ۱۰ میلیون یورو اعتبار مصوب شده که ۱٫۵ میلیون یورو تخصیص یافته است، اظهار داشت: همچنین از ۵۳ کیلومتر باقیمانده ۳۰ کیلومتر آسفالت شده است.
وی با بیان اینکه تکمیل زیرساختهای جادهای، اجرای محورهای مواصلاتی و معابر بر عهده راه و شهرسازی است، گفت: اجرای کریدورهای اصلی شمال جنوبی، اتصال معابر مرزی و مراکز تمام شهرستانها به شبکه بزرگراهی به جد دنبال میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد: مجوز استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ (جذب سرمایهگذار) برای دوباندهسازی محور طبس - دیهوک صادر شده است.
مودی با بیان اینکه احداث دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر باند دوم در استان در دستورکار است، افزود: تاکنون حدود هزار کیلومتر به بهرهبرداری رسیده و ۴۵۰ کیلومتر دیگر که عمدتاً پرترافیک و حادثهخیز بوده در دست اجرا است.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، مهمترین محورهای مواصلاتی در دست پیگیری و اجرای استان شامل بیرجند- زاهدان، دیهوک - راور و سربیشه - درح است.
وی با اشاره به هزینههای بالای دوباندهسازی بیان کرد: اجرای هر یک کیلومتر باند دوم ۳۰ الی ۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد.
مودی با اشاره به پروژه راهآهن خراسان جنوبی، بیان کرد: کارگاه تمام قطعات راهآهن استان فعال بوده، تأمین زمین برای احداث ایستگاههای مسافربری در دست پیگیری بوده و اعتبار مورد نیاز پروژه ۶۰ همت است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر، ۲۰ کارگاه عمرانی در سطح استان فعال هستند و برنامه امسال این است که حدود ۱۳۰ کیلومتر باند دوم به بهرهبرداری برسد که در حال حاضر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
