به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره رقابتهای بسکتبال لیگ برتر بانوان از در حالی از روز جمعه (۲ آبان) آغاز میشود که نماینده اصفهان با وجود اعلام آمادگی اولیه، در فاصله چند روز تا آغاز مسابقات اعلام انصراف کرد.
این در حالی است که ۱۲ مهر با لحاظ شدن حضور نماینده اصفهان، قرعه کشی این رقابتها انجام شد و برنامه دیدارهای ۱۰ تیم شرکت کننده برای نیم فصل نخست مشخص شد اما انصراف اصفهان در فاصله چند روز مانده تا مسابقات، این برنامه را تا حدی تغییر داده است.
البته سازمان لیگ بسکتبال، قرعه کشی دوباره ای برای ۹ تیم باقی مانده در لیگ بسکتبال بانوان انجام نمیدهد چراکه مقرر شده، دیدارهایی که یک طرف آن نماینده اصفهان است، در هر هفته لغو شود و ۴ دیدار دیگر طبق برنامه برگزار شود. بدین ترتیب هر هفته یک تیم با قرعه استراحت اجباری روبرو خواهد بود.
درست است که در غیاب اصفهان هم مسابقات باشگاهی بسکتبال روال عادی خود را دنبال میکند اما ورودِ بی ثبات اصفهانیها به مسابقات یک چالش در بسکتبال شده است به خصوص که سال گذشته هم مشابه همین اتفاق در لیگ برتر مردان و توسط ذوب آهن رقم خورد.
ذوب آهن که از قدیمی ترین تیمها در بسکتبال باشگاهی به حساب میآید و افتخارات زیادی حتی در آسیا کسب کرده است، برای فصل گذشته لیگ برتر به قدری دیر حضور خود را قطعی کرد که در هفته نخست غایب بود و از هفته دوم به جمع شرکت کنندگان پیوست. در میانه راه هم بی تعهدی نسبت به قراردادها، چالشهای زیادی را در این تیم ایجاد کرد.
همه اینها در حالی است که اصفهان بخشی از اعتبار بسکتبال باشگاهی کشور به حساب میآید که همواره پای ثابت حضور در مسابقات باشگاهی بوده و افتخارات زیادی را هم موجب شده است. این استان ظرفیتهای زیادی در این رشته دارد و قهرمانی اخیر در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر بسکتبال دختران هم گویای همین ادعاست اما به نظر میرسد عدم مدیریت درست و حرفه ای، این استان و ظرفیتهایش را در مسیر نادرستی قرار داده که حضور نه چندان قابل توجه یا غیبت در بالاترین و معتبرترین سطح مسابقات باشگاهی کشور را موجب شده است.
