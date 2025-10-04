برگزاری قرعه کشی لیگ بسکتبال زنان؛ گاز تهران حریف اول استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی بسکتبال سحر مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال زنان همراه با گروه بهمن تهران (نایب قهرمان فصل قبل)، نفت آبادان، فراور شریف سبز تهران، ستاد ملی گاز تهران، باتسام مشهد، کاسپین تهران، استقلال تهران، آکادمی بسکتبال نیکا و اصفهان ۱۰ تیم شرکت کننده در بیست و چهارمین دوره این رقابت ها هستند.

مراسم قرعه کشی این فصل از رقابت ها، عصر امروز (شنبه ۱۲ مهر) با حضور مسئولان سازمان لیگ بسکتبال و نمایندگان تیم های شرکت کننده برگزار شد.

بر این اساس برنامه دیدارهای هفته نخست به این شرح اعلام شد:

* ستاد ملی گاز تهران - استقلال تهران

* اصفهان - کاسپین تهران

* آکادمی بسکتبال نیکا - گروه بهمن تهران

* فرآور شریف سبز تهران - نفت آبادان

* آکادمی بسکتبال سحر - باتسام مشهد

بیست و چهارمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ۲ آبان آغاز می شود. پیش از این قرار بود ۲۵ مهر زمان آغاز این فصل از مسابقات باشد اما با درخواست تیم ها زمان آن به ۲ آبان تغییر کرد.