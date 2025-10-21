لغو یک دیدار لیگ برتری بسکتبال به خاطر نامساعد بودن «آزادی»

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی روز پنجشنبه (اول آبان) وارد هفته پنجم می شود که دیدار دو تیم پاس کردستان و پایش پارت شاهرود برگزار نخواهد شد.

نامساعد بودن شرایط میزبانی پاس در سالن آزادی سنندج باعث تصمیم سازمان لیگ بسکتبال برای لغو دیدار این تیم برابر نماینده شاهرود شده است. این در حالی است که پاس طی چهار هفته گذشته فصل جدید لیگ برتر، در دو هفته و در همین سالن آزادی میزبان حریفانش بوده است.

بعد از این که پاس در هفته دوم لیگ برتر در سالن آزادی سنندج میزبان رعد پدافند هوایی بود، در هفته چهارم هم در همین سالن از طبیعت میزبانی کرد. با این حال سازمان لیگ به این تیم اجازه میزبانی در هفته پنجم را نداد.

میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: سالن آزادی سنندج با مشکلات زیادی از جمله کف پوش مواجه است. با این حال سازمان لیگ همراهی لازم را با پاس داشت تا طبق وعده مسئولان استانی، سالن ۶ هزار نفری سنندج برای میزبانی های پاس آماده شود.

وی تصریح کرد: تا به امروز که چهار هفته از فصل جدید لیگ برتر گذشته، این وعده محقق نشده است و مشخص هم نیست چه زمانی سالن جدید برای میزبانی های پاس آماده می شود. به همین دلیل تصمیم به لغو دیدار پیش روی پاس گرفته شد تا تکلیف سالن محل برگزاری دیدارهای خانگی این تیم مشخص شود.

به گفته علیپور، بعد از تعیین تکلیف سالن، سازمان لیگ بسکتبال در مورد دیدارهای خانگی پاس تصمیم لازم را اتخاذ می کند.

۵ دیدار دیگر هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال، طبق برنامه از پیش اعلام شده روز پنجشنبه (اول آبان) برگزار خواهد شد.