به گزارش خبرنگار مهر از بحرین،تیم ملی بسکتبال ۳x۳ دختران ایران در مرحله گروهی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در سالن ام الحصم منامه در برابر چین قرار گرفت که در نهایت چین با نتیجهی ۲۰-۱۳ به پیروزی رسید.
تیم ملی بسکتبال ۳x۳ دختران ایران که همراه با قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین در گروه A قرار دارند، پس از برتری ۲۲-۶ مقابل ازبکستان، ۲۱-۶ در برابر اردن هم پیروز شد و با شکست در رویارویی با چین، همچنان با دو برد و یک شکست از امیدهای صعود و کسب مدال محسوب میشوند.
تیمهای مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا در گروه B حضور دارند.
چهار تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی راه مییابند که در این مرحله تیمهای اول با چهارم و تیمهای دوم با سوم گروه مقابل بازی خواهند کرد تا چهار تیم برتر مشخص شود.
تیم ملی بسکتبال ۳x۳ دختران روز شنبه سوم مهرماه در ادامه مرحله گروهی، به مصاف قراقستان، چینتایپه و امارات میروند.
تیم ملی بسکتبال ۳x۳ دختران ایران با ترکیب، الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریحی زیر نظر سحر نجفی در این رقابتها حضور دارند.
حضور ۱۴ تیم در دو گروه از جمله نکات قابل توجه بسکتبال ۳x۳ دختران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین است که رقابت تیمهای قاره کهن برای مدال این دوره را جذاب کرده است.
بازیهای آسیایی جوانان- بحرین
دختران بسکتبالیست ایران بازی را به چین واگذار کردند
تیم ملی بسکتبال سه نفره دختران در سومین بازی خود در بازیهای آسیایی جوانان بحرین مقابل چین شکست خورد.
به گزارش خبرنگار مهر از بحرین،تیم ملی بسکتبال ۳x۳ دختران ایران در مرحله گروهی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در سالن ام الحصم منامه در برابر چین قرار گرفت که در نهایت چین با نتیجهی ۲۰-۱۳ به پیروزی رسید.
نظر شما