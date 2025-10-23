به گزارش خبرنگار مهر، ۹ تیم برگزارکننده فصل جدید رقابت های بسکتبال لیگ برتر زنان هستند که از میان آنها، ۵ تیم فصل گذشته هم در این رقابت ها حضور داشتند اما ۴ تیم دیگر به واسطه صعود یا کسب امتیاز، مجوز حضور در لیگ برتر را به دست آوردند.

استقلال از تیم های تازه وارد به لیگ بسکتبال زنان است که همچون آکادمی بسکتبال نیکا امتیاز لازم برای این رقابت ها را خریداری کرده است و اینگونه مجوز لازم برای لیگ برتری شدن را کسب کرد. دو تیم کاسپین و قهوه باتسام مشهد هم از لیگ دسته اول به این رقابت ها صعود کردند.

سایر تیم ها یعنی آکادمی بسکتبال سحر، گروه بهمن، نفت آبادان، فرآور شریف سبز تهران و ستاد ملی گاز تهران فصل گذشته هم در لیگ برتر بسکتبال زنان شرکت داشتند.

البته فدراسیون بسکتبال بی رغبت نسبت به حضور بیشتر تیم ها در این رقابت ها نبود طوریکه رایزنی هایی هم با تیم هایی مانند ذوب آهن، گلنور و سپاهان برای ورود به مسابقات انجام شد اما نتیجه ای نداشت. البته قرار بود اصفهان یک نماینده در مسابقات امسال داشته باشد اما باوجود اعلام آمادگی اولیه و حضور در قرعه کشی، در نهایت حضور این تیم منتفی شد.

اینگونه شد که استان های حاضر در لیگ بسکتبال زنان محدود به ۳ استان شدند. از میان ۹ تیم حاضر در فصل جدید لیگ بسکتبال زنان، آبادان (نفت) و مشهد (قهوه باتسام مشهد) هر کدام یک نماینده در مسابقات دارند و سایر تیم ها نماینده استان تهران به حساب می آینده یعنی ۷ تیم.

این بیست و چهارمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر زنان است که از روز جمعه (۲ آبان) آغاز خواهد شد. آکادمی بسکتبال سحر مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات به حساب می آید. این تیم فصل گذشته در سه دیدار متوالی فینال مقابل گروه بهمن پیروز شد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

فینالیست های فصل قبل همراه با استقلال، بیشترین تعداد بازیکن ملی پوش در فصل جدید مسابقات باشگاهی بسکتبال زنان را در اختیار دارند ضمن اینکه استقلال و آکادمی سحر به ترتیب با جذب ۲ و یک بازیکن خارجی، از سهمیه خود برای در اختیار داشتن بازیکن خارجی استفاده کرده اند. البته نماینده مشهد هم اقدام به جذب بازیکنی از روسیه کرده و منتظر ورود او به ایران است.

با این شرایط، رقابت ۹ تیم شرکت کننده در بیست و چهارمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از فردا آغاز می شود و به صورت متوالی پیگیری خواهد شد.

برنامه دیدارهای هفته نخست لیگ برتر بسکتبال زنان به این شرح است:

جمعه (۲ آبان)

* آکادمی بسکتبال نیکا - گروه بهمن تهران (ساعت ۱۱)

* فرآور شریف سبز تهران - نفت آبادان (ساعت ۱۳)

* آکادمی بسکتبال سحر - قهوه باتسام مشهد (ساعت ۱۵)

* ستاد ملی گاز تهران - استقلال تهران (ساعت ۱۷)

هر چهاردیدار هفته نخست لیگ برتر بسکتبال زنان در تهران و سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار خواهد شد.