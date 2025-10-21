  1. بین الملل
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

آنروا: اسرائیل مانع ورود ۶۰۰۰ کامیون کمک‌های انسانی به غزه می‌شود

سخنگوی آنروا از کارشکنی رژیم صهیونیستی در مسیر ورود کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی به نوار غزه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، عدنان ابوحسنه سخنگوی آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل (آن روا) تاکید کرد که رژیم صهیونیستی مانع ورود شش هزار کامیون حامل کمک‌های انسانی به نوار غزه می‌شود.

وی افزود که این کامیون‌ها نزدیک ورودی نوار غزه مستقر هستند و نیاز ساکنان این باریکه به مواد غذایی را برای شش ماه تأمین می‌کنند.

ابوحسنه تصریح کرد، با نزدیک شدن به فصل سرما صدها هزار چادر و ملزومات دیگر برای ساکنان نوار غزه تدارک دیده شده است. تنها به تعداد محدودی از این کامیون‌ها اجازه ورود به نوار غزه داده شده است. ۹۵ درصد از ساکنان نوار غزه به کمک‌های انسانی نیاز دارند.

