تحلیلگر عراقی: آمریکا از عمق روابط راهبردی تهران-بغداد خبر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سعید البدری تحلیلگر سیاسی عراقی تاکید کرد که این کشور روابط مستحکم و راهبردی با ایران دارد و طرف آمریکایی از سطح و میزان این روابط آگاه است.

وی افزود: عراق به هیچ عنوان نمی‌تواند دست از روابط تاریخی و مستحکم خود با ایران بردارد چرا که این کشور یک شریک راهبردی برای عراق به شمار می‌رود.

البدری تصریح کرد: به دلیل آنکه طرف آمریکایی از حجم این روابط با خبر است در حال حاضر عراق و به ویژه روابط تهران و بغداد را در اولویت خود قرار نمی‌دهد.

وی بیان کرد: عراق اصول ثابتی دارد و به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به صورت علنی یا مخفی نمی‌رود. همچنین قانون اساسی این کشور استفاده از عراق برای تجاوز به همسایگان خود را ممنوع کرده است.