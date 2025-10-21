تحلیلگر عراقی: آمریکا از عمق روابط راهبردی تهران-بغداد خبر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سعید البدری تحلیلگر سیاسی عراقی تاکید کرد که این کشور روابط مستحکم و راهبردی با ایران دارد و طرف آمریکایی از سطح و میزان این روابط آگاه است.
وی افزود: عراق به هیچ عنوان نمیتواند دست از روابط تاریخی و مستحکم خود با ایران بردارد چرا که این کشور یک شریک راهبردی برای عراق به شمار میرود.
البدری تصریح کرد: به دلیل آنکه طرف آمریکایی از حجم این روابط با خبر است در حال حاضر عراق و به ویژه روابط تهران و بغداد را در اولویت خود قرار نمیدهد.
وی بیان کرد: عراق اصول ثابتی دارد و به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به صورت علنی یا مخفی نمیرود. همچنین قانون اساسی این کشور استفاده از عراق برای تجاوز به همسایگان خود را ممنوع کرده است.
نظر شما