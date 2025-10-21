آیین معارفه رئیس جدید سازمان حج و زیارت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم علیرضا بیات رئیس سابق سازمان حج و زیارت و معارفه علیرضا رشیدیان ریاست جدید سازمان حج و زیارت با حضور مسئولان کشوری، امروز در سالن اجتماعات سازمان حج و زیارت برگزار شد.

عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، با تأکید بر جایگاه مسئولیت در نظام اسلامی، آن را نعمتی الهی دانست که نیازمند شکرگزاری است.

وی با استناد به سخنان امام سجاد (ع) گفت: اگر انسان می‌خواهد خوب شکرگزاری کند، باید خوب خدمت کند.

نواب افزود: اگر کسی بتواند به زائری که سال‌ها در انتظار زیارت بوده خدمتی ارائه دهد، جایگاه ویژه‌ای نزد خدا دارد.

وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره شکرگزاری اظهار داشت: راه‌های شکرگزاری شامل تقویت ارتباط با خدا، تلاش جهادی برای مردم، اخلاص در کارها و پرهیز از کار نمایشی است.

وی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی منافاتی با اخلاص ندارد و رفتن میان مردم و جلب مشارکت مردمی در زمینه‌های مختلف از مصادیق مهم شکرگزاری است.

نواب بر ضرورت افزایش کیفیت جلب مشارکت مردم در برنامه‌ریزی‌ها تأکید کرد و عمل به وعده‌ها را فریضه‌ای همانند نماز دانست و گفت: کار کردن امید ایجاد می‌کند و عمل نکردن به وعده‌ها موجب ناامیدی مردم می‌شود. وعده غیرعملی ندهید و به وعده‌هایتان حتماً عمل کنید.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت همچنین بر انجام کارها بر اساس طرح و نقشه کلی و پرهیز از غرق شدن در امور روزمره تأکید کرد و گفت: باید در مسائل کلان کشور طبق برنامه حرکت کرد.

وی رعایت اولویت‌ها را نیز از نشانه‌های شکرگزاری دانست و افزود: مسئله اقتصاد از جمله اولویت‌هایی است که باید به آن توجه جدی شود.

نواب با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه خداوند از همه مسئولیت‌ها سوال خواهد کرد، گفت: باید از این رفت‌وآمدها درس بگیریم، زیرا دیر یا زود فرصت‌ها از ما گرفته می‌شود. تا زمانی که فرصت خدمت داریم، باید حقوق مردم به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار را رعایت کنیم.

وی با اشاره به سابقه خود در امور حج، نوآوری را از ویژگی‌های قطعی این فریضه دانست و گفت: نظامات حج ایران ویژگی‌های خاص خود را دارد و باید این پرچمداری حفظ شود.

نواب بر ضرورت رونق مجدد اعزام زائران و ارتقای دانش و به‌روز بودن کارکنان تأکید کرد و گفت: با نسلی روبه‌رو هستیم که رشد علمی آن با هوش مصنوعی و سرعت بالاست، پس کارکنان نیز باید به‌روز شوند.

نواب خواستار تهیه راهکارهای جامع برای استفاده از ظرفیت کارگزاران داوطلب افتخاری شد و تأکید کرد که افراد بسیاری مایل‌اند به صورت داوطلبانه خدمت کنند.

وی راه‌اندازی دفتر مطالعات راهبردی با استفاده از نیروهای درون‌سازمانی را ضروری دانست و گفت: باید این پرچم را حفظ کنیم و پاسخگو باشیم. در دنیای امروز باید افرادی داشته باشیم که رصد کنند نوآوری‌ها در کجا رخ داده و چه سودی برای حج دارد.

همچنین علیرضا بیات، رئیس سابق سازمان حج و زیارت، با اشاره به دوران خدمت خود گفت: مدت خدمت ما کوتاه بود و سعی کردیم آنچه وظیفه‌مان بود را انجام دهیم. البته که می‌دانم کمبودهای زیادی داشتیم.

بیات ادامه داد: ما کارهای زیادی برای انجام دادن داشتیم و داریم و اطمینان دارم رئیس بعدی این سازمان که از پیشکسوتان این حوزه هستند، با تجربه و تسلط خود ادامه مسیر را به خوبی پیش خواهند برد. کار ما اکنون آسان‌تر است، زیرا آقای رشیدیان کاربلد و آشنا با مسائل سازمان هستند.

رئیس سابق سازمان حج و زیارت در پایان با اشاره به ظرفیت انسانی موجود در این مجموعه گفت: این سازمان سرمایه ارزشمندی دارد و باید قدردان آن باشیم تا بتوانیم خدمات شایسته‌ای به زائران ارائه دهیم.