افزایش ظرفیت سفرهای عمره و توسعه خدمات عتبات

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت گفت: رویکردهای اصلی در پیوست حکم مورد نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را جزو اولویت‌های سازمان حج وزیارت می‌دانیم؛ یکی از مهمترین محورها این است که به سمت حج هوشمند حرکت کنیم و متناسب با شان و عزت زائران ایرانی در این راستا گام برداریم.

وی همچنین با اشاره به موضوع حج تمتع و ادامه پیش‌ثبت‌نام گفت: امیدواریم با قول‌ها و توافقات که با بانک مرکزی داریم ارز مورد نیاز حج را که بحمدالله بخشی از آن قطعی شده تأمین اعتبار و منتقل شود تا در اجرا مشکلی نداشته باشیم.

رشیدیان تصریح کرد: سفرهای عمره مفرده نیز در حال انجام است و طی گفتگویی که با مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی انجام شده بدنبال این هستیم تا در صورت امکان ظرفیت اعزام‌ها افزایش یابد.

وی درباره سفرهای عتبات عالیات اظهار داشت: امیدواریم با بهره گیری از ظرفیت دفاتر زیارتی، تنوع بسته‌های سفر و تنوع خدمات شکل بگیرد و شاهد ارتقا خدمات رسانی در این حوزه باشیم.