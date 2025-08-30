به گزارش خبرنگار مهر، بزودی رئیس سازمان حج و زیارت تغییر می‌کند و به احتمال زیاد علیرضا رشیدیان جایگزین علیرضا بیات خواهد شد.

علیرضا رشیدیان پیش‌تر از سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز مسئولیت سازمان حج و زیارت را برعهده داشته است.