  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

رئیس سازمان حج و زیارت تغییر می‌کند

رئیس سازمان حج و زیارت تغییر می‌کند

رئیس سازمان حج و زیارت بزودی تغییر می‌کند و شنیده‌ها حکایت از این دارد که رشیدیان جایگزین بیات خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بزودی رئیس سازمان حج و زیارت تغییر می‌کند و به احتمال زیاد علیرضا رشیدیان جایگزین علیرضا بیات خواهد شد.

علیرضا رشیدیان پیش‌تر از سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز مسئولیت سازمان حج و زیارت را برعهده داشته است.

کد خبر 6575090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها