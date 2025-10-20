به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفیعرب در آیین افتتاح بیستودومین اجلاس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر که به میزبانی تهران برگزار شد، گفت: مایه خوشوقتی است که امروز در قلب اقتصادی و سیاسی ایران میزبان نمایندگان کشورهای دوست و همسایه حوزه خزر هستیم. حضور شما نشانهای از اراده مشترک برای توسعه همکاریهای اقتصادی منطقهای و اعتقاد به آیندهای روشن بر پایه گفتوگو و منافع متقابل است.
او با اشاره به پیشینه تاریخی اتاق بازرگانی تهران افزود: اتاق تهران با سابقهای ۱۴۰ ساله، قدیمیترین نهاد اقتصادی کشور و بزرگترین اتاق بازرگانی ایران است. این اتاق در طول تاریخ معاصر نقش بیبدیلی در توسعه تجارت، تقویت بخش خصوصی و شکلدهی به سیاستهای اقتصادی کشور ایفا کرده است.
نجفیعرب تصریح کرد: اکنون نیز اتاق تهران در کنار سایر اعضای شورای بینالمللی همکاریهای تجاری حوزه خزر، مصمم است نقشی فعال در شکلدهی به آینده اقتصادی منطقه ایفا کند.
رئیس اتاق تهران درباره ظرفیتها و چالشهای اقتصادی کشورهای حوزه خزر گفت: پروژههایی مانند کریدور بینالمللی شمال–جنوب، سرمایهگذاریهای مشترک در حوزه انرژی و پتروشیمی و همکاریهای رو به رشد در بخشهای حملونقل، کشاورزی، فناوری و گردشگری، فرصتهای بیسابقهای برای ما ایجاد کردهاند.
او در عین حال بر موانعی مانند مشکلات بانکی و ارزی، ضعف زیرساختهای حملونقل، نبود هماهنگی در مقررات گمرکی و تعرفهای و تفاوت در سیاستهای تجاری تأکید کرد و گفت: این عوامل تحقق ظرفیتهای منطقه را محدود میکنند.
نجفیعرب راه حل را «نگاه عملگرایانه و آیندهنگر» دانست و افزود: باید همکاریها را از سطح گفتوگو به مرحله اجرا رساند. آینده منطقه خزر باید بر پایه سه اصل همگرایی اقتصادی، پیوند زنجیرههای ارزش و اعتماد متقابل میان بخشهای خصوصی شکل گیرد.
وی از ایجاد کارگروههای تخصصی در حوزههای حملونقل و لجستیک، انرژی، کشاورزی، فناوری و نوآوری، گردشگری و نمایشگاهها» خبر داد و گفت: شکلدهی به پلتفرمهای دیجیتال مشترک برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و همکاریهای فناورانه، مسیر تازهای برای اتصال فعالان اقتصادی منطقه فراهم میکند.
نجفیعرب با اشاره به استمرار برگزاری ۲۲ دوره این شورا اظهار کرد: دو دهه فعالیت این شورا گواه تداوم اندیشه اصیل همکاری میان ملتهایی است که با دریا، تاریخ و آینده مشترک پیوند خوردهاند. اکنون زمان آن رسیده است که شورا از سطح نمادین فراتر رود و به نهادی اثرگذار، برنامهمحور و نتیجهگرا تبدیل شود تا بتواند نقش ملموسی در تسهیل تجارت، توسعه سرمایهگذاری مشترک و ارتقای رفاه مردم منطقه ایفا کند.
