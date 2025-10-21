به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در دیدار با روسای هیئت‌های ورزشی استان زنجان با گرامیداشت هفته تربیت بدنی افزود: همکاری و همفکری روسای هیئت‌های ورزشی با دادگستری استان با هدف ترویج و توسعه ورزش، امری ضروری است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان در خصوص اجابت روسای هیئت‌های ورزشی از دادگستری استان برای حضور در جمع جامعه ورزشی اظهار داشت: دادگستری استان از حضور در اماکن ورزشی و در جمع مربیان و ورزشکاران در راستای بیان مسائل حقوقی در حوزه ورزش استقبال می‌کند.

حجت الاسلام فرجی برحق با تاکید بر لزوم اهتمام جدی برای تشکیل مستمر جلسات و کارگروه‌های تخصصی با حضور کارشناسان و روسای هیئت های ورزشی با هدف بررسی مشکلات و موانع تصریح کرد: توسعه و پیشرفت ورزش استان مرهون همت مسئولان و تلاش هیئت های ورزشی است و در همین راستا حرکت برنامه‌محور برای تحقق اهداف ضرورت دارد.

رییس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: ورزش استان زنجان در بخش انفراد دارای عناوین خوبی در مسابقات کشوری و بین المللی است و همه هیئت های ورزشی نیز باید در این راستا تلاش کنند.

حجت الاسلام فرجی برحق، ایجاد امید، نشاط و سلامتی در جامعه با مورد توجه قراردادن ورزش را در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم ضروری بیان کرد و گفت: این مهم نیازمند همت مسئولان و متولیان امر ورزش است.

وی بر ترویج ورزش میان جوانان و نوجوانان و اقشار مختلف جامعه برای ایجاد نشاط، شادابی، سلامتی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم تاکید کرد.