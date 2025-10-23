به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام محمدی پور در همایش ورزش صبحگاهی شهرستان سلطانیه به افتخارات ورزشکاران محلی، مانند قهرمانان رشته جوجیتسو، رزمی و تیم‌های فوتبال، این شهرستان اشاره کرد و افزود: این شهرستان همواره در حوزه ورزش همگانی و خانوادگی پای کار بوده و از حمایت‌های مسئولان شهرستانی و همچنین فدراسیون ورزش‌های همگانی، قدردانی می کنم.

وی در ادامه به افتتاح سالن ورزشی روستای ویر شهرستان اشاره کرد و گفت: این سالن ورزشی جدید با ظرفیت پنج هزار نفر در یک ماه آینده، افتتاح می شود این در حالی است، استخر سلطانیه هم در سفر شهریور ماه وزیر ورزش و جوانان و استاندار به بهره داری رسید.

محمدی پور با بیان اینکه سالن رزمی با سقف کوتاه، برای قهرمانان و رزمی‌کاران سلطانیه ای تا یک سال آینده تکمیل و بهره‌برداری می‌شود افزود: در این خصوص تفاهمی بین دستگاه های متولی امر شهرستان منعقد شده و با این اقدام نیازهای ورزشی این قهرمانان برآورده می شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان استان زنجان، بر اهمیت برگزاری ورزش صحبگاهی ا در نقاط مختلف استان اشاره کرد و گفت: این برنامه‌ها و فعالیت‌ها، در راستای تقویت روحیه ملی، ورزش و فرهنگ در جامعه انجام شده است و امیدواریم که این اقدامات در آینده نیز ادامه یابد.