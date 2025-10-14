  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

فرجی برحق: امنیت و آرامش استان زنجان مرهون مجاهدت نیروهای پلیس است

زنجان- رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: امنیت و آرامش در استان مرهون مجاهدت نیروی انتظامی است که باید با قدرت دربرابر برهم زنندگان نظم و امنیت به وظایف قانونی خود عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در دیدار با فرماندهی انتظامی استان زنجان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و تقدیر و تشکر از تلاش‌های حافظان نظم و امنیت در استان، افزود: مسئولیت و کار نیروی انتظامی مبنای قانونی، شرعی و روایی دارد و این امر نشان دهنده جایگاه ارزشمند نیروی انتظامی در جامعه است.

وی اظهار داشت: حضور اراذل و اوباش نوظهور در جامعه موجب نارضایتی‌ها و نگرانی‌هایی برای مردم شده است و نیروی انتظامی با اقتدار در برخورد با این افراد به وظیفه قانونی خود عمل کند.

فرجی برحق افزود: مقام معظم رهبری، نیروی انتظامی را مجاهدان واقعی فی سبیل الله نامیدند که این تعبیر زیبا و ارزشمند، جانفشانی و سخت کوشی حافظان نظم و امنیت را نشان می‌دهد.

برگزاری دوره‌های آموزشی برای ضابطین قضایی ضروری است

دادستان مرکز استان زنجان نیز در ادامه جلسه گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد عملکرد پلیس استان در ۶ ماهه سال جاری خوب و قابل تقدیر بوده است.

بهروز عباسی افزود: داشتن پلیس مقتدر و قانونمند برای ایجاد جامعه‌ای امن با آرامش و تسهیل در دستیابی اهداف مشترک حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای انجام وظایف خود اقدامات ارزشمند استانی و فرا ملی را در دست اجرا دارد، افزود: استان زنجان از نیروهای جان برکف متخصص و توانمندی در حوزه‌های مختلف برخوردار است.

دادستان مرکز استان زنجان با بیان اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی برای ضابطین قضایی برای اجرای صحیح دستورهای قضایی ضروری است، افزود: با توجه به جابجایی ضابطین به سایر مراکز و واحدهای خدمتی، ضابطین جدید قضایی نیازمند دوره آموزشی تخصصی هستند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان نیز در این دیدار با تشکر از اعضای شورای قضایی استان زنجان، گفت: حمایت و پشتیبانی قاطع دستگاه قضایی از نیروی‌های سختکوش انتظامی استان در انجام ماموریت‌های محوله قوت قلب نیروهای انتظامی است.

سردار محمد طراقیه با بیان اینکه دستگاه قضایی استان در راستای اجرای عدالت رسالت خطیری دارد، گفت: نیروی انتظامی و ضابطین قضایی در اجرای این وظیفه سنگین و موثر در استان همواره در کنار دستگاه قضایی انجام وظیفه می‌کنند.

