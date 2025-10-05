فرجی برحق: سند جامع تحول و تعالی دستور کار روزانه دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در جلسه شورای مدیران دادگستری استان زنجان با تقدیر از زحمات و تلاش‌های مدیران وکارکنان حوزه های قضایی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های قوه قضاییه گفت: از برنامه های مدون و منطم دادگستری استان حضور هیئت ماده ۲۸ دادگستری استان زنجان در حوزه های قضایی با هدف بازرسی و نظارت بر عملکرد آنها است.

وی با بیان اینکه در این بازدیدهای میدانی از عملکرد حوزه های قضایی احصاء موارد و مشکلات و نقاط قوت می باشد افزود: بر اساس همین نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی حوزه‌های قضایی استان در حوزه عملکردی بیرون از مجموعه و اجتماعی عملکرد خوبی دارند ، اما در داخل مجموعه و در برخی حوزه‌ها نیاز به همت و تلاش مضاعف هستند.

رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به اینکه لازمه داشتن دادگستری قوی توجه به سند جامع تحول و تعالی قوه قضاییه می باشد اظهار کرد:سند تحول و تعالی دستور کار روزانه دستگاه قضایی می‌باشد.

فرجی برحق با تاکید بر اینکه اجرای سند تحول از سوی مدیران حوزه های قضایی مدیران نیازمند مطالعه دقیق و تسلط بر این سند است.

وی با اشاره به اینکه احساس مسئولیت مدیران بر همه مسائل و موضوعات اعم از قضایی و نظارت بر مجموعه کارکنان باید مورد اهتمام قرار گیرد گفت : رعایت انضباط اداری و پاسخ به موقع نامه ها و گزارشات خواسته شده از سوی مدیران از مصادیق احساس مسئولیت مدیران می باشد .

در ابتدای این جلسه دادستان‌ مرکز استان ، معاونین رئیس کل و مدیران حوزه های قضایی گزارشی از اقدامات و عملکرد حوزه خود ارائه کردند.