به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در آئین اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دادگستری کل استان زنجان گفت: اگر در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی به آیات قرآن عمل شود، جامعه قرآنی و فضای قرآنی در کشور شکل خواهد گرفت که نتیجه آن «نور علی نور» و رسیدن به حیات طیبه است.

وی با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص) در تاریخ با تعبیر «کان خلقه القرآن» معرفی شده است، افزود: اخلاق پیامبر برگرفته از قرآن بود و اگر قرار است زندگی علوی و جعفری داشته باشیم، باید قرآنی زندگی کنیم، چرا که اهل بیت (ع) قرآن ناطق بودند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به جایگاه عدالت در قرآن، گفت: در قرآن بیش از ۷۰ آیه درباره عدالت وجود دارد و دستگاه قضائی در حقیقت برای تحقق همین دستور قرآنی شکل گرفته است.

حسینی افزود: انقلاب اسلامی نیز با عمل به یک آیه از قرآن آغاز شد و برکات فراوانی به همراه داشت.

وی اظهار داشت: عمل به آموزه‌های قرآن کریم می‌تواند مسیر رسیدن به جامعه‌ای قرآنی و برخوردار از حیات طیبه را فراهم کند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با قدردانی از خادمان قرآن در برگزاری این مسابقات، گفت: تکریم قرآنیان یکی از ارزشمندترین اقداماتی است که می‌تواند فرهنگ قرآنی را در جامعه تقویت کند و ملاک اصلی انتخاب و مسئولیت‌پذیری نیز باید بر مبنای قرآن باشد.

حاکمیت آموزه‌های قرآنی در خانواده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز سعادت دنیا و آخرت باشد

رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز در این آئین با تأکید بر ضرورت توجه به قرآن در زندگی فردی و اجتماعی، گفت: حاکمیت آموزه‌های قرآنی در خانواده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز سعادت دنیا و آخرت باشد.

حجت‌الاسلام علی فرجی برحق افزود: خداوند قرآن را به زیباترین شکل برای هدایت بشر نازل کرده است و اگر خانواده‌ها به این هدایت الهی توجه داشته باشند، بسیاری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه متأسفانه امروز در برخی حوزه‌ها نسبت به قرآن بی‌توجهی می‌شود، گفت: اقبالی که در خانواده‌ها نسبت به آموزش زبان یا هنر وجود دارد باید در مورد قرآن نیز به‌وجود آید، چرا که عمل به دستورهای قرآن مهمترین عامل استحکام بنیان خانواده است.

فرجی برحق با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام (ص) ادامه داد: «کسی که سعادت در دنیا، مرگی همانند شهادت و نجات در قیامت را می‌خواهد، باید به قرآن توجه داشته باشد»؛ این روایت نشان‌دهنده جایگاه والای قرآن در هدایت زندگی فردی و اجتماعی است.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان خاطرنشان کرد: قرآن چراغ هدایت، امان از شیطان و معیار سنجش اعمال در روز قیامت است و انسان باید آن را در مسیر زندگی سرلوحه خود قرار دهد، در همین راستا، ائمه معصومین نیز توصیه کرده‌اند که مؤمنان هر روز دست‌کم ۵۰ آیه قرآن تلاوت کنند تا دستورهای الهی در زندگی‌شان جاری شود.

رشد ۴۰۰ درصدی مشارکت کارکنان دادگستری زنجان در مسابقه قرآن و عترت نسبت به دوره گذشته

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان زنجان گفت: با استقبال بی نظیر کارکنان و خانواده کارکنان نسبت به دوره گذشته مسابقات قرآن دادگستری استان زنجان شاهد رشد ۴۰۰ درصدی هستیم.

امیرعلی سلیمی با اشاره به این‌که این رقابت‌ها پس از چهارسال وقفه با استقبال گسترده برگزار شد، گفت: در این دوره بیش از ۲۰۰ نفر از همکاران و اعضای خانواده آنان در شش رشته دعاخوانی، اذان، همخوانی، روان‌خوانی کودکان و نوجوانان، قرائت و رشته کتبی شرکت داشتند.

وی اظهار کرد: بخش کتبی مسابقات در موضوع نهج‌البلاغه به صورت برخط برگزار شد که در آن بیش از ۶۰۰ نفر حضور یافتند و ۳۵۰ نفر موفق شدند به تمامی سوالات پاسخ صحیح دهند. در نهایت، از میان شرکت‌کنندگان، ۱۲ نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند که جوایزی به آنان اهدا خواهد شد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان زنجان خاطرنشان کرد: این مسابقات با حضور هشت داور ممتاز استانی و در مدت ۱۰ ساعت برگزار شد که نسبت به دوره گذشته رشد ۴۰۰ درصدی مشارکت را نشان می‌دهد.

در این مراسم ضمن تقدیر از نفرات ممتاز و برتر رشته‌های مختلف این دوره از مسابقات از تعدادی از خانواده‌های قرآنی دادگستری استان تجلیل شد.