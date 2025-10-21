فروش ارز فولاد و فرآورده نفتی در تالار دوم مرکز مبادله

به گزارش خبرگزاری مهر، با تمهیدات بانک مرکزی و پیرو تعامل صورت پذیرفته با وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران با رعایت شرایط و ضوابط خاص امکان فروش ارز حاصل از صادرات کالاهای انتهای زنجیره فولادی و فرآورده نفتی در تالار دوم مرکز مبادله برای صادرکنندگانی که حداقل ۲۰ درصد از تعهدات خود را در ۱۵ ماه گذشته در تالار اول مرکز مبادله و سایر روش‌های مجاز رفع نموده‌اند، مهیا شد.

بنابر این گزارش، بانک مرکزی با هدف تعمیق و توسعه تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای کالای واقع شده در انتهای زنجیره فولادی و فرآورده نفتی مشتمل بر کد تعرفه که شامل کالاهای میلگرد، پروفیل، قیر و هیدروکربن‌ها (تولیدی پالایشگاه‌های کوچک مقیاس) است، با در نظر گرفتن قیمت پایه کالاهای مذکور در بورس کالا، امکان فروش ارز حاصل صادرات این کالاها به ازای صادرکنندگانی که حداقل ۲۰ درصد از تعهدات خود را در ۱۵ ماه گذشته در تالار اول مرکز مبادله و سایر روش‌های مجاز رفع نموده‌اند در تالار دوم مرکز مبادله مهیا شد.

گفتنی است این نسبت ۲۰-۸۰ به صورت پویا و به روز کنترل می‌گردد.

در انتها تاکید می‌گردد کلیه صادرکنندگان کالاهای مشمول بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات موظف به برگشت ۱۰۰ درصد ارز خود به تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا و در چهارچوب ضوابط ایین نامه خواهند بود.

براساس بند ۱ ماده ۸ ایین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.