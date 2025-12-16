کمیته تخصصی رصد تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رئیس کل بانک مرکزی با وزیران صمت و بهداشت و درمان به منظور بررسی دقیق نیازهای ارزی دو وزارتخانه و اولویت‌های اعلامی آنها در ثبت سفارشات ارزی‌شان برگزار شد. در این دو نشست، ضمن تاکید بر ترکیب کالاها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله، مذاکرات و بررسی‌های دقیق و کارشناسی برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو و صنایع انجام شد.

بر اساس این گزارش در این دو جلسه مقرر شد نسبت به بررسی دقیق‌تر ثبت سفارش‌ها و بازسازی و اصلاح روند ثبت سفارش‌ها از سوی وزارتخانه‌های مربوطه اقدام شود. بانک مرکزی نیز بر اساس تعدیلات و اصلاحات انجام شده نسبت به تخصیص ارز در اولویت‌های اعلامی وزارتخانه‌ها مذکور اقدامات لازم را انجام دهد.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این دو نشست با تاکید بر اهمیت تولید و ضرورت توجه به تأمین مواد اولیه و ماشین آلات تولید، آمادگی بانک مرکزی برای تأمین نیازها در جهت افزایش تولید به ویژه تولیدات ارزآور را اعلام کرد.

در این جلسه همچنین در خصوص ترکیب کالاها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله و نحوه عمق بخشی به تالار دوم مذاکره شد و توافقات لازم به منظور توسعه و برخورداری سریع‌تر شرکت‌ها از ارز در تالار دوم تا روزهای آتی صورت پذیرفت.

بر اساس این گزارش، در این جلسه همچنین ترکیب کالاهایی که می‌توانند در تالار یک و تالار دو مرکز مبادله قرار بگیرند با توجه سطح اثربخشی آنها در تولید ناخالص داخلی و موضوعاتی مانند اشتغال و اثرگذاری بر تورم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه نهایی پس از آماده سازی سامانه‌ها برای اعمال تغییرات ابلاغ خواهد شد.

همچنین موضوع تسریع در پرداخت‌های ارزی برای کالاهایی که کد تخصیص دریافت کرده‌اند نیز مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای تسریع در تأمین منابع ارز برای کالاهای اساسی و دارو با همکاری وزارتخانه نفت و بانک‌های عامل فعال در بازار ارز تجاری و کارگزاری‌های فعال انجام می‌شود.

به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، کمیته تخصصی رصد تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها تشکیل و روزانه این موضوع پیگیری می‌شود.