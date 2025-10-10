 حسینی: ۲۸۴ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر سید جواد حسینی، بعدازظهر جمعه در سفر ۳ ساعته خود به بردسکن در جمع خبرنگاران با تأکید بر گسترش خدمات اجتماعی و رفع مشکلات مردم، از عملکرد سازمان در حوزه‌های مختلف خبر داد و اظهار کرد: تمامی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به گستردگی خدمات سازمان به همه اقشار جامعه، گفت: سازمان بهزیستی خدمات متنوعی ارائه می‌دهد؛ از شیر خوارگاه‌ها که ۳۴ مرکز فعال داریم تا ۷۰۰ مرکز شبه خانواده که از نوزاد تا ۱۸ سالگی بیش از ۱۹ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در ۳ هزار و پانصد مرکز سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند و بیش از یک میلیون سالمند نیز در ۷۰۰ مرکز و با خدمات در منزل تحت پوشش قرار دارند.

حسینی تأکید کرد: سازمان هر ماه حدود ۳ هزار میلیارد تومان یارانه و مستمری پرداخت می‌کند و خدمات عام به عموم مردم ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: هدف ما این است که خدمات جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف به درستی روایت شود و مشکلات مردم به صورت شبانه‌روزی رفع شود.

وی به برنامه‌های پیشگیرانه نیز اشاره کرد و گفت: قبل از تولد، خدمات ژنتیکی ارائه می‌کنیم تا کودکان با معلولیت متولد نشوند و اگر فردی دارای معلولیت باشد، خدمات ویژه و نگهداری مناسب دریافت می‌کند.

حسینی با بیان اقدامات آموزشی و تحصیلی سازمان گفت: ۶۵۰ هزار دانش‌آموز از خدمات سازمان بهره‌مند هستند و امسال نیز برنامه‌های ویژه کمک تحصیلی ارائه خواهیم داد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: ۷۱ هزار نفر از این افراد به اشتغال پایدار رسیدند و از گردونه حمایت و مستمری خارج شدند.

وی با بیان خدمات حوزه مسکن افزود: سال گذشته ۱۴ هزار واحد مسکونی ساخته شد و در مجموع ۲۱۰ هزار واحد برای مردم تأمین شد، با این حال، ۱۴۶ هزار نفر هنوز فاقد مسکن هستند و تلاش ما برای افزایش اعتبار و رفع مشکلات بویژه در شهرستان بردسکن ادامه دارد.

حسینی با اشاره به حمایت از ازدواج نیز گفت: ۶ هزار زوج تحت پوشش سازمان از جهیزیه کامل رایگان بهره‌مند شدند و تلاش می‌کنیم حداقل ۵۰ درصد از افراد تحت پوشش از این امکانات بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص خدمات اورژانس اجتماعی تأکید کرد: اولین اقدام اورژانس اجتماعی حفاظت از افراد در معرض خطر است؛ در دو سال اخیر ۲.۵ میلیون تماس گرفته شده که ۷۰ درصد آنها با موفقیت همراه بوده است و همچنین ۸۱ درصد موارد کودک‌آزاری رفع خطر شده و ۶۵ درصد منجر به بازخورد مثبت و عملیات موفق شده است.

وی با اشاره به خدمات تخصصی گفت: خدمات شنوایی از غربالگری در یک ماهگی تا تشخیص در سه ماهگی و مداخله در شش ماهگی که ۵۰ درصد منجر به نجات از ناشنوایی شده است.

حسینی به مسائل جهانی اشاره کرد و گفت: تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه معلولان از جمله در غزه اتفاق افتاده است و هزاران معلول مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: ایران با گرامیداشت حقوق معلولان، خدمات گسترده‌ای به این قشر ارائه می‌دهد.