افت ۲ درصدی طلای جهانی صدایش به بازار تهران نرسید؛ ۱۸ عیار بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ با وجود افت بهای جهانی اونس، تحت‌تأثیر رشد نرخ دلار در بازار آزاد، در مسیر صعودی حرکت می‌کند و با افزایش قیمت همراه شده‌اند.

اثر دوگانه دلار و اونس بر بازار داخلی

این افزایش در حالی رقم خورده که نرخ دلار غیررسمی با رشد ۱,۹۰۰ تومان به بالای ۱۰۸ هزار تومان رسیده است، اما اونس جهانی طلا پس از رسیدن به سقف ۴,۳۷۹ دلار، با افت نزدیک به ۲ درصد تا محدوده ۴,۲۶۰ دلار عقب‌نشینی کرده است. برآیند این شرایط باعث شده بازار داخلی از دلار پیروی کند و مسیر صعودی خود را حفظ نماید.

رشد قیمت طلا در بازار

در آخرین معاملات امروز، طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱.۶۲ درصدی (معادل ۱۷۸,۰۰۰ تومان) به سطح ۱۱,۱۵۲,۲۰۰ تومان رسیده و در محدوده بالای روزانه معامله می‌شود. دامنه نوسان آن بین ۱۰,۹۷۳,۳۰۰ تا ۱۱,۱۹۹,۱۰۰ تومان قرار دارد.

طلای ۲۴ عیار نیز با رشد مشابه ۱.۶۲ درصدی معادل ۲۳۷,۴۰۰ تومان در نرخ ۱۴,۸۶۹,۵۰۰ تومان دادوستد می‌شود.

در بازار عمده‌فروشی، مثقال طلا با افزایش ۱.۶۶ درصدی (برابر با ۷۸۰,۰۰۰ تومان) به ۴۸,۳۱۹,۰۰۰ تومان رسیده است.

افزایش جزئی در بهای سکه

در بازار سکه نیز فضای صعودی دیده می‌شود اما شدت رشد نسبت به طلای خام کمتر است.

سکه امامی در نرخ ۱۱۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که نسبت به روز گذشته ۸۰,۰۰۰ تومان افزایش (۰.۰۷ درصد) را نشان می‌دهد.

سکه بهار آزادی با رشد ۱.۴۸ درصدی معادل ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان، در سطح ۱۰۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان قرار گرفته است.

در میان قطعات سبک‌تر، نیم‌سکه با افزایش ۴۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۶۹ درصد) در نرخ ۵۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود و ربع‌سکه نیز بدون تغییر در ۳۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان ایستاده است. سکه گرمی همچنان بر قیمت ۱۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان ثابت مانده است.