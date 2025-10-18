افت بیش از ۲ درصدی قیمت طلای خام در بازار تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ پس از چند روز رشد پیدرپی، وارد مسیر اصلاحی شده و اغلب اقلام با کاهش قابلتوجه قیمت معامله میشوند. تنها استثنا در این روند نزولی نیمسکه است که با رشد محدود، بهعنوان تنها نماد سبزپوش بازار خودنمایی میکند.
این عقبنشینی در شرایطی رقم خورده که نرخ دلار غیررسمی با افت ۱,۹۰۰ تومان به حوالی ۱۰۸ هزار تومان بازگشته و اونس جهانی طلا نیز پس از ثبت سقف تاریخی ۴,۳۷۹ دلار، با کاهش نزدیک به ۲ درصدی به محدوده ۴,۲۵۰ دلار بازگشت؛ دو محرکی که زمینهساز اصلاح قیمتی طلای خام در بازار داخل شدهاند.
براساس آخرین معاملات، طلای ۱۸ عیار با کاهش ۲۴۲,۲۰۰ تومان (معادل ۲.۲ درصد) در سطح ۱۱,۰۳۱,۹۰۰ تومان قرار دارد. این عیار امروز بین ۱۰,۹۸۲,۳۰۰ تا ۱۱,۲۷۳,۴۰۰ تومان نوسان داشته و اکنون در نزدیکی کف روزانه معامله میشود.
طلای ۲۴ عیار نیز با افت مشابه ۳۲۲,۹۰۰ تومان (۲.۲ درصد) به ۱۴,۷۰۹,۱۰۰ تومان رسیده است.
در بازار عمدهفروشی، مثقال طلا با کاهش ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان (۲.۲۲ درصد) به ۴۷,۷۷۱,۰۰۰ تومان رسیده است؛ کاهشی که از اصلاح جهانی اونس تأثیر گرفته و همزمان با عقبنشینی نرخ ارز، فشار فروش را در بازار داخلی افزایش داده است.
در بازار سکه، روند نزولی گستردهتر دیده میشود. سکه امامی با نرخ ۱۱۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است؛ کاهش ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان (۱.۰۲ درصد) نسبت به روز گذشته.
سکه بهار آزادی به ۱۰۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان رسیده که ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان (۱.۰۶ درصد) کاهش را نشان میدهد.
ربع سکه با افت ۱۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳ درصد) در سطح ۳۳,۵۶۰,۰۰۰ تومان معامله میشود.
در میان این اصلاح فراگیر، نیمسکه تنها دارایی سبز بازار امروز است. این قطعه با افزایش ۲۰۰,۰۰۰ تومانی (۰.۳۴ درصد) اکنون در نرخ ۵۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان معامله میشود و توانسته در برابر موج فروش مقاومت کند.
به این ترتیب، با بازگشت دلار به کانال پایینتر و افت بهای جهانی، طلای خام و اغلب سکهها وارد فاز اصلاحی کوتاهمدت شدهاند؛ اما تثبیت نیمسکه در محدوده مثبت، نشان میدهد خریداران خرد همچنان در این بخش از بازار فعال ماندهاند و از کاهش بیشتر قیمتها استقبال نمیکنند.
نظر شما