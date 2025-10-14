الاکلنگ طلا و سکه؛ طلای ۱۸ عیار بالا رفت، قیمت سکه کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات ظهر امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ با دو روند متفاوت همراه است؛ در حالی که نرخ طلای خام تحت‌تأثیر رشد بهای جهانی اونس بطور جزئی افزایش یافته، قیمت انواع سکه با فشار ناشی از افت نرخ دلار غیررسمی مسیر نزولی را در پیش گرفته است.

در بازار ارز، دلار غیررسمی با کاهش ۹۰۰ تومان بار دیگر به زیر سطح ۱۱۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرده است. هم‌زمان در بازار جهانی، اونس طلا پس از ثبت سقف تاریخی ۴۱۷۹ دلار، اکنون در محدوده ۴۱۴۰ دلار نوسان می‌کند و به‌عنوان محرک اصلی رشد طلای خام داخلی عمل کرده است. به بیان دیگر، طلای خام امروز از اونس پیروی کرده و سکه از دلار.

بر این اساس، طلای ۱۸ عیار با نرخ ۱۰,۹۵۹,۹۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به روز گذشته ۲۵,۴۰۰ تومان (معادل ۰.۲۳ درصد) افزایش دارد.

طلای ۲۴ عیار نیز با رشد مشابه ۳۳,۸۰۰ تومان به ۱۴,۶۱۳,۰۰۰ تومان رسیده و دامنه نوسانات آن میان ۱۴,۵۷۹,۵۰۰ تا ۱۴,۶۴۱,۴۰۰ تومان ثبت شده است.

در بازار عمده‌فروشان، مثقال طلا با رقم ۴۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که رشد ۱۰۶ هزار تومان (۰.۲۲ درصد) را نسبت به ابتدای روز نشان می‌دهد.

اما در سوی مقابل، بازار سکه امروز با کاهش جزئی قیمت‌ها همراه است:

سکه تمام طرح جدید با قیمت ۱۱۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به روز گذشته ۵۰۰,۰۰۰ تومان (حدود ۰.۴۴ درصد) کاهش دارد.

سکه بهار آزادی نیز به ۱۰۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان رسیده و افت ۳۲۰,۰۰۰ تومان (۰.۳ درصد) را نشان می‌دهد.

نیم سکه در سطح ۵۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان بدون تغییر نسبت به روز قبل معامله می‌شود.

ربع سکه با نرخ ۳۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است که ۱۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳ درصد) کاهش دارد.