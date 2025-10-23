امروز قیمت سکه تمام در بازار افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴، سکه امامی با ۱.۰۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته با قیمت ۱,۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال داد و ستد شد. در معاملات روز جاری، سکه امامی سقف قیمت ۱,۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال و کف قیمت ۱,۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال را تجربه کرد. همچنین در طول یک ماه گذشته شاهد افزایش قیمت سکه امامی به مقدار ۶۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال هستیم.

از سوی دیگر، سکه بهار آزادی با افزایش ۰.۲۸ درصد نسبت به روز قبل، با قیمت ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال خرید و فروش شد. بالاترین ارزش این سکه در روز جاری به مبلغ ۱,۰۷۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال و کمترین نرخ آن نیز برابر با ۱,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال به ثبت رسید.

نیم سکه نیز با افزایش ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالی نسبت به روز گذشته، با قیمت ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال عرضه شد. گفتنی است نیم سکه در روز جاری بالاترین قیمت را در ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و کمترین قیمت را در ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت کرد؛ علاوه بر آن شاهد افزایش ۴.۸۵ درصدی نیم سکه در یک ماه اخیر هستیم.

ربع سکه نیز با افزایش ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به روز قبل، با قیمت ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال داد و ستد شد. همچنین در طول روز جاری، بیشترین قیمت ثبت شده برای ربع سکه، مبلغ ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال و پایین‌ترین قیمت برای آن ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

در نهایت، سکه گرمی بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، با قیمت ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال داد و ستد شد.

لازم به ذکر است، سکه گرمی در طول روزی جاری، سقف قیمت ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و کف قیمت ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال را تجربه کرده است.

در ادامه می‌توانید قیمت انواع سکه را در معاملات روز جاری بازار سکه مشاهده کنید.